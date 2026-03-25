Banca Mondială, gata să ne sprijine pentru ca noi să susținem reconstrucția Ucrainei

Până acum, Ucraina ar avea nevoie de 500 de miliarde de euro pentru reconstrucție și refacerea economiei. Războiul nu s-a terminat

Banca Mondială, gata să ne sprijine pentru ca noi să susținem reconstrucția...

178042 – 25032026 – Guvernul României, în parteneriat cu Grupul Băncii Mondiale, a organizat, la Palatul Victoria, conferința cu tema „Consolidarea rolului României în procesul de redresare și reconstrucție a Ucrainei”, alături de reprezentanți ai guvernului și ai mediului asociativ și de afaceri din țara noastră, anunță Guvernul României.

Au fost discutate cele mai recente evaluări privind nevoile de redresare, reconstrucție și modernizare ale Ucrainei, precum și modalitățile de consolidare a rolului României în contribuția la aceste eforturi, în sectoare strategice.

România are o poziție strategică favorabilă pentru a contribui la redresarea și reconstrucția Ucrainei. În acest context, evenimentul a avut ca obiectiv discutarea modului în care România poate să valorifice acest potențial și pașii necesari următori, pe termen scurt și mediu, pentru a defini o viziune și strategie în acest sens.

„România continuă să fie un partener solid al Ucrainei, motiv pentru care ne dorim să participăm activ în programul de redresare și reconstrucție. Guvernul își propune să acționeze coordonat, atât la nivel național cât și local, pentru a consolida implicarea instituțiilor publice și a facilita accesul companiilor românești pe piața ucraineană. Conturăm o viziune concretă și un calendar de acțiuni în vederea valorificării acestei oportunități pentru România, în contextul consolidării fiscale și al avantajului de proximitate”, a declarat șeful Cancelariei Prim-Ministrului și Reprezentantul special al României pentru reconstrucția Ucrainei, Mihai Jurca.

La rândul său, Anna Akhalkatsi, director al Băncii Mondiale pentru Uniunea Europeană, a felicitat România pentru implicarea sa activă în susținerea Ucrainei, încă de la începutul conflictului. Totodată, a subliniat rolul important pe care România îl poate avea în sprijinirea reconstrucției Ucrainei, nevoile de reconstrucție fiind estimate la 588 de miliarde de dolari, conform ultimei analize a Băncii Mondiale. “Companiile românești din industrii precum construcții, energie, logistică sau servicii digitale sunt bine poziționate pentru a contribui la această reconstrucție și a crea locuri de muncă și creștere economică acasă. Grupul Băncii Mondiale este pregătit să sprijine România în valorificarea avantajului său competitiv și în transformarea lui într-un avantaj economic de durată”, a declarat Anna Akhalkatsi în cadrul conferinței.

În ceea ce privește sectoarele strategice, Ministerul Energiei a reliefat oportunitatea României în creșterea securității și independenței energetice regionale, pe fondul producției de gaze din Marea Neagră și al capacității de stocare a Ucrainei. Totodată, România extinde sprijinul acordat Ucrainei ca partener comercial în domeniul tranzacționării energiei electrice, precum și al interconectării active la nivel regional, prin dezvoltarea a două linii electrice aeriene între Cernăuți și Suceava și între Porubne și Siret.

În cadrul discuțiilor, reprezentantul Ministerului Transporturilor a punctat prioritățile urmărite de România în procesul de redresare și reconstrucție a Ucrainei. Printre acestea se numără dezvoltarea infrastructurii feroviare și rutiere (inclusiv cu finanțare prin programul SAFE), deschiderea de noi puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, dezvoltarea portului Constanța și creșterea capacității de tranzitare pe canalul Sulina.

Pe lângă dimensiunea instituțională și financiară, contribuția României la reconstrucția Ucrainei implică și susținerea din partea mediului privat. Astfel, au fost evidențiate măsuri existente de stimulare a participării companiilor românești private în acest proces, cât și potențiale oportunități și provocări viitoare.

Printre modalitățile de sprijin financiar pentru demararea proiectelor de investiții se numără atât fondurile de coeziune, programul East-Invest, cât și o serie de platforme ale Băncii Mondiale.

La eveniment au participat reprezentanți ai Guvernului României, ai agențiilor regionale, precum și reprezentanți ai patronatelor și ai mediului de afaceri.

Informații de background:

Reconstrucția Ucrainei constituie o prioritate strategică la nivel european și internațional, în contextul generat de invazia Rusiei în Ucraina. Conform evaluărilor realizate de Banca Mondială, în cooperare cu Uniunea Europeană și alți parteneri internaționali, necesarul de finanțare pentru procesul de redresare și reconstrucție este estimat la peste 500 de miliarde de euro. Acest proces vizează nu doar refacerea infrastructurii afectate, ci și modernizarea economiei și consolidarea instituțională, în linie cu parcursul european al Ucrainei.

În acest context, România a întreprins demersuri pentru consolidarea rolului său în procesul de redresare și reconstrucție a Ucrainei, prin dezvoltarea capacităților logistice, inclusiv prin valorificarea poziției strategice a Portului Constanța, consolidarea conectivității energetice și de transport, precum și prin stimularea implicării mediului de afaceri în proiecte de reconstrucție. Totodată, România participă activ la inițiativele coordonate la nivelul Uniunii Europene și în cooperare cu Banca Mondială și alți parteneri internaționali, în vederea identificării și implementării unor proiecte concrete.