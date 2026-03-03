Băuturile alcoolice, produsele cele mai furate din supermarketurile europene

177834– 03032026 – Băuturile alcoolice sunt cele mai furate produse din supermarketurile europene, fiind în fruntea clasamentului furturilor în mai multe ţări, potrivit unui studiu realizat de compania spaniolă de analiză a securităţii STC împreună cu parteneri din 15 ţări europene, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Majoritatea furturilor din magazine au fost comise pentru revânzare, hoţii vizând produse de marcă, cu valoare ridicată şi gourmet. Produsele de bază, cum ar fi făina şi pastele, au fost rareori furate, ceea ce sugerează că furturile determinate de foame au fost practic inexistente.

Studiul realizat de STC arată că alcoolul s-a clasat printre primele cinci produse cele mai furate în aproape toate ţările studiate. Produsele de sănătate şi frumuseţe s-au clasat pe locul doi în clasamentul general, urmate de carne, ciocolată şi cafea.

Modelele de furt au reflectat preferinţele consumatorilor locali, şunca iberică şi uleiul de măsline fiind furate mai ales în Spania, berea în Belgia şi Finlanda, produsele de panificaţie şi patiserie în Germania, ciocolata şi dulciurile în Marea Britanie, iar cafeaua fiind cel mai furat articol în Franţa şi Ţările de Jos, unde carnea s-a clasat, de asemenea, printre primele trei.

Casele de marcat self-checkout au fost identificate ca fiind cea mai vulnerabilă zonă pentru comercianţii cu amănuntul, companiile investind în cutii de securitate şi gulere pentru sticle pentru a reduce pierderile.

Studiul a acoperit Albania, Andorra, Belgia, Croaţia, Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Kosovo, Luxemburg, Portugalia, Spania, Ţările de Jos şi Marea Britanie, reprezentând o populaţie combinată de 387 de milioane de persoane.

Românii fură din magazine, cel mai frecvent, produse mici, ușor de ascuns și revândut, precum băuturi alcoolice, ciocolată, cafea, cosmetice și produse de igienă personală, conform wall-street.ro. Furturile sunt frecvente în supermarketuri, cu o medie de aproximativ 40 de cazuri raportate zilnic în România.