Bolojan cere, din nou, vot de încredere în partid, iar Grindeanu vorbește despre anticipate

177980 – 17032026 – Biroul Permanent Național al PNL se va reuni la sfârșitul acestei săptămâni, la Sibiu. Scopul este luarea unei decizii despre modalitatea în care PNL va colabora cu PSD în cadrul coaliției de guvernare după adoptarea bugetului de stat și după ce liderii PSD, în frunte cu președintele Sorin Grindeanu, l-au atacat constant pe premierul Ilie Bolojan și au cerut înlocuirea lui din fruntea guvernului.

Întâlnirea de la Sibiu vrea să contracareze acțiunile PSD prin care social-democrații cer cu insistență schimbarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului, dar și forțarea USR de a ieși de la guvernare. Se așteaptă o rezoluție prin care PNL să îl susțină în continuare pe Bolojan, deși nu toți membrii conducerii sunt de acord cu modul lui de acțiune și îi reproșează că partidul a scăzut foarte mult în sondaje de când a preluat șefia guvernării.

În spațiul public au apărut deja zvonuri potrivit cărora, ca răspuns la tot mai desele amenințări cu ieșirea de la guvernare venite dinspre PSD, liberalii să facă ei acest pas, încercând să îi lase în afara jocului pe social-democrați. E puțin probabil ca acest lucru să se întâmple având în vedere declarațiile prim-ministrului, dar și apariția interviului cu mama acestuia într-un moment în care Bolojan este tot mai atacat.

După cum se știe, nemulțumit de buget, PSD va încerca schimbarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului cu un alt liberal. PSD mizează și pe nemulțumirile mai multor reprezentanți de marcă ai PNL care susțin același lucru.

Sorin Grindeanu, a lansat luni, în Parlament, un nou avertisment la adresa partenerilor de guvernare și a declarat că, dacă măsurile sociale susținute de PSD nu sunt incluse în buget, partidul ar putea decide ieșirea de la guvernare, scenariu care ar putea duce chiar și la alegeri anticipate. Asta pentru că PSD nu va susține un guvern minoritar și nu va negocia cu AUR sau alte formațiuni extremiste, ceea ce, în lipsa unei majorități alternative, ar face inevitabile anticipatele. Decizia finală ar urma să fie luată până la Paști, după consultări interne în partid. E puțin probabil însă să se ajungă la anticipate, mai ales că după 1990 asemenea alegeri parlamentare nu au avut loc niciodată în România. Mai mult, după cum arată sondajele de opinie și după cum se manifestă situația economico-politică din țară, alegerile anticipate ar fi câștigate lejer de AUR.