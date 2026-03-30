Bolojan vrea să vadă cât poate suporta statul din scumpirile carburanților. Dar populația?!

Bolojan vrea să vadă cât poate suporta statul din scumpirile carburanților. Dar...

178092 – 30032026 – După aproape o lună de scumpiri zilnice ale carburanților, Guvernul nu a luat nicio măsură concretă, testând în continuare gradul de suportabilitate al populației.

Benzina a ajuns să coste 10 lei/l, motorina – peste 11 lei/l, iar Guvernul a venit doar cu OUG prin care a instituit starea de criză pe piața de carburanți, ordonanțâ care intră în vigoare de la 1 aprilie și care vizează doar limitarea adaosului comercial. Deși mai bine de jumătate din costul unui litru de carburant ajunge direct în bugetul statului, Guvernul nu se grăbește să atenueze impactul social, așa cum au făcut-o toate statele din UE, dar și guvernele precedente care pentru a proteja populația au preluat o parte din costuri. De exemplu, ca răspuns la criza energiei, Guvernul Ciucă luat măsuri de plafonare și compensare a prețurilor la energie electrică și gaze naturale.

Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, l-a somat duminică pe prim-ministrul Ilie Bolojan să vină cu măsuri urgente pentru a limita creșterea prețurilor la pompă, amintindu-I că ministrul Energiei, Bogdan Ivan, i-a pus pe masa, de maimult timp, cinci variante de răspuns la criza carburanților.

”Așa nu se mai poate”, a atenționat Grindeanu, care și-așa are o relație proastă direct cu premierul.

Astăzi este așteptată o soluție în privința reducerii accizelor, iar dacă acest lucru s-ar întâmpla, litrul de caerburant ar costa mai puțin cu cel puțin 1,3 lei.

Un grup de lucru va evalua cât poate suporta statul în privința scăderii acestor taxe și care va fi perioada de aplicare a măsurii, a explicat recent premierul Ilie Bolojan.

Guvernul urmează să aprobe și noi măsuri de sprijin destinate agricultorilor, pentru a limita impactul scumpirilor la carburanți.