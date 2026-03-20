Bugetul de stat pentru anul 2026 și cel al asigurărilor sociale au fost adoptate în Parlament

178013 – 20032026 – Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026 a fost adoptat vineri de plenul reunit al Parlamentului. S-au înregistrat 319 voturi pentru, 104 voturi împotrivă şi o abţinere.

De asemenea, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 a fost adoptat cu 314 voturi pentru, 105 voturi contra şi 12 abţineri.

“Vă mulţumesc tuturor parlamentarilor care aţi votat bugetul. Un buget care prevede o nouă abordare, corectă faţă de cetăţeni. Cu această ocazie, le spun românilor că toate reformele făcute până acum, reforma administraţiei, reforma pensiilor speciale, reducerile de cheltuieli din instituţiile publice sunt reflectate în acest buget. Bugetul reprezintă şi centura de siguranţă pe care o avem în faţa unor derapaje nedorite. Astfel, nimeni nu va putea arunca la coş efortul românilor făcut în ultimele luni risipind finanţele publice. Spunem adevărul şi facem tot ce ne stă în putinţă pentru a echilibra situaţia financiară. Avem forţa necesară să îndreptăm lucrurile şi să punem România pe baze corecte şi realiste”, a declarat Ilie Bolojan după adoptarea în plenul Parlamentului a proiectelor legii bugetului de stat şi legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.

El a subliniat că guvernanţii trebuie să lucreze în continuare pentru a întări România, având în vedere contextul internaţional.De asemenea i-a asigurat pe români că bugetul pe 2026 va asigura continuarea investiţiilor, funcţionarea instituţiilor publice, precum şi plata salariilor, pensiilor şi ajutoarelor sociale.

“Mă adresez şi cetăţenilor României, cărora le mulţumesc pentru eforturile şi înţelegerea de care au dat dovadă în această perioadă şi îi asigur că acest buget asigură investiţiile necesare pentru continuarea lucrărilor publice mari şi cele locale din România, că asigură fondurile necesare pentru funcţionarea instituţiilor publice, pentru plata salariilor, pensiilor şi tuturor formelor de sprijin pentru cei care au nevoie de asta. Vă mulţumesc încă o dată. Dumnezeu să aibă în pază România”, a mai declarat Bolojan. Sursa tvrinfo