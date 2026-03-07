Acasă Anchete Captură de 6 kg de aur fără documente de proveniență, în Călăraşi

Captură de 6 kg de aur fără documente de proveniență, în Călăraşi

ANAF a predat Trezoreriei Statului întreaga cantitate de aur confiscat

De
A.R.
-
Antifrauda

 177879 – 07032026 – Inspectorii ANAF Antifraudă București au confiscat, la sfârșitul lunii februarie 2026, aproximativ 6 kg de aur și diamante, în valoare totală de 3,7 milioane lei, în urma unor verificări realizate la o societate comercială din județul Călărași. De asemenea, inspectorii au dispus confiscarea unor încasări și aplicarea unor amenzi în valoare totală de 18.000 lei.

Întreaga cantitate de aur confiscată a fost predată Trezoreriei Statului, conform procedurilor legale.

Societatea a fost identificată în urma analizelor de risc fiscal realizate de inspectorii ANAF Antifraudă, acestea evidențiind o societate care comercializa bijuterii din aur, diamante și lingouri din aur fără documente de proveniență.

Verificările continuă, inclusiv la o a doua firmă, care prestează servicii de amanet în aceeași locație cu prima societate identificată și care este controlată de aceeași persoană. În cazul celei de-a doua firme au fost identificate peste 50 kg de piese din aur și metale prețioase, din care trebuie clarificată proveniența a peste 15 kg.

De asemenea, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală sunt în curs de evaluare a regimului de aplicare a taxei pe valoarea adăugată asupra tranzacțiilor cu lingouri și estimează obligații fiscale de cca 1,5 mil lei.

Pentru asigurarea unui mediu fiscal echitabil și a protejării drepturilor consumatorilor, Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF va continua în mod susținut controalele în domeniile comerțului cu metale prețioase și al activităților de amanet.

