Cât se pot îndatora UAT-urile în 2026

177946– 13032026 – Guvernul a aprobat în ședința extraordinară din data de 12 martie 2026 plafoanele unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2026:

– Plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent din PIB, este de minus 6,2% în anul 2026 și minus 5,1% în anul 2027;

– Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent din PIB, este de 8,2% în anul 2026 și de 7,9% în anul 2027;

– Plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene, pentru sfârșitul anului 2026, este de 62,5% din PIB;

– Plafonul privind finanțările rambursabile, care pot fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, este în sumă de 3.000 milioane lei;

– Plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ – teritoriale este în sumă de 3.000 milioane lei.

Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată anual pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum:

– 50 milioane lei, în cazul comunelor;

– 100 milioane lei, în cazul orașelor;

– 150 milioane lei, în cazul municipiilor, sectoarelor municipiului București și județelor.

– Plafonul privind emiterea de garanții de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor și de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este de 25.000 milioane lei;

– Soldul primar al bugetului general consolidat pentru anul 2025 este de minus 66.952,1 milioane lei;

– Soldul structural pe anul 2025 este estimat la minus 5,4% din P.I.B.

Proiectul de lege va fi transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului.