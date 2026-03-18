Ce țin românii prin sertare

Majoritatea românilor (86%) păstrează în casă telefoane mobile vechi, depozitate prin sertare, arată un studiu realizat Ipsos pentru Asociaţia Environ.

Potrivit sursei citate, peste jumătate dintre respondenţi (56%) deţin două sau trei telefoane vechi, în timp ce aproape o treime (31%) au patru sau mai multe.

“Fenomenul este partea a ceea ce specialiştii numesc “sertarul invizibil”, adică acumularea în gospodării a echipamentelor electrice şi electronice scoase din uz, care nu mai sunt folosite, dar nici reciclate. Deşi la nivel declarativ românii consideră reciclarea importantă, comportamentele reale arată o discrepanţă majoră între intenţie şi acţiune. În multe cazuri, aceste echipamente sunt pur şi simplu depozitate ani de zile în sertare sau debarale. Dintre obiectele electronice pe care românii le păstrează în gospodării, deşi nu le mai folosesc, telefoanele mobile sunt cele pentru care au cel mai mare ataşament”, menţionează cercetarea.

Totodată, în afară de telefoane, în casele românilor se mai află încărcătoare şi cabluri (74%), electrocasnice mici (44%), laptopuri şi tablete (35%), respectiv baterii şi jucării cu baterii (32%), iar valoarea totală estimată a echipamentelor electronice neutilizate dintr-o gospodărie poate ajunge până la 1.500 de lei, în trei din cinci cazuri.

Cercetarea relevă faptul că motivele pentru care românii nu renunţă la electronicele vechi sunt convingerea că le-ar putea folosi în viitor (37%), faptul că nu ştiu unde să le ducă pentru reciclare (35%) sau aşteptarea unor campanii cu beneficii materiale sau vouchere (34%).

Pe lângă acumularea în locuinţe, unele electronice uzate ajung direct în fluxul de deşeuri menajere. Acest comportament apare mai frecvent în rândul persoanelor tinere, cu vârste între 18 şi 39 de ani, cu venituri peste medie. Când un aparat iese din funcţiune, 36% dintre respondenţi au spus că îl depozitează, în vreme ce 21% au recunoscut că l-au aruncat la gunoiul menajer în ultimele 12 luni.

Conform cercetării, patru din zece români afirmă că au cumpărat cel puţin un dispozitiv electronic sub influenţa reclamelor sau recomandărilor din social media, iar şase din zece regretă ulterior achiziţia unui echipament pe care ajung să îl folosească foarte rar.

De asemenea, în medie, telefoanele mobile sunt înlocuite o dată la patru ani, în timp ce electrocasnicele mari sunt schimbate mult mai rar, aproximativ o dată la opt ani. În acest context, femeile înlocuiesc dispozitivele atunci când se defectează, iar bărbaţii atunci când apar modele cu funcţii noi. În acelaşi timp, 83% dintre respondenţi cred că electronicele moderne sunt mai puţin rezistente decât cele fabricate în trecut, ceea ce contribuie la un ciclu de înlocuire tot mai rapid.

Referitor la ideea de a repara dispozitivele, doar un român din cinci a reparat ultimul echipament defect, iar principalul motiv pentru care nu a făcut-o a fost costul ridicat al operaţiunii, menţionat de 46% dintre respondenţi. Totuşi, 70% dintre cei chestionaţi spun că ar repara dispozitivul dacă reparaţia ar costa aproximativ 20% din preţul unui produs nou. În schimb, doar jumătate dintre respondenţi ar fi dispuşi să cumpere un produs recondiţionat, reţinerile fiind legate de teama că se vor strica repede (46%) sau diferenţa de preţ între un produs nou şi unul recondiţionat care nu este suficient de mare (20%).

Lipsa de încredere în reciclare rămâne o barieră majoră. În ciuda creşterii vizibilităţii temelor de mediu în spaţiul public, nivelul de încredere în sistemul de reciclare a deşeurilor electrice şi electronice rămâne scăzut. Doar 30% dintre români au încredere că echipamentele colectate sunt reciclate corect. 46% spun că se gândesc frecvent că ajung la groapa de gunoi. 48% nu pot numi nicio organizaţie sau instituţie implicată în reciclarea DEEE, iar o treime dintre respondenţi declară că nu ştiu unde să ducă echipamentele electrice vechi.

Datele analizate evidenţiază faptul că două elemente esenţiale ar putea debloca reciclarea electronicelor în România: simplitatea procesului şi stimulentele financiare. Astfel, 63% din totalul celor intervievaţi ar fi motivaţi să recicleze dacă ar primi un voucher sau o reducere la achiziţionarea unui produs nou, 57% ar prefera un serviciu de ridicare gratuită de acasă, iar 92% spun că ar preda toate echipamentele din casă în următoarele 30 de zile dacă reciclarea ar fi la fel de simplă ca returnarea unui colet.

Studiul Ipsos a fost realizat online, în perioada 5-9 martie 2026, pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional de 1.000 de respondenţi, cu vârsta de peste 18 ani, utilizatori de Internet din România.