Cearta pe bani continuă

177850 – 04032026 – Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, atenționează, din nou, asupra modului în care Guvernul intenționează să repartizeze banii în bugetul pentru 2026.

Aceasta a criticat alocările bugetare propuse de Ministerul Finanțelor pentru autoritățile locale, afirmând că proiectul aflat în discuție în cadrul Coaliției de guvernare ar putea afecta grav bugetele municipiilor. Declarațiile au fost făcute la România TV, în contextul Congresului Primarilor, desfășurat la București.

Edili din mai multe orașe au venit în Capitală pentru a solicita clarificări din partea Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan privind sumele care vor reveni administrațiilor locale în 2026. Principala dispută vizează procentul din impozitul pe venit care rămâne la primării și baza de calcul utilizată pentru distribuirea acestor fonduri.

Bugetul pentru 2026 este în continuare blocat la nivel politic, iar una dintre variantele discutate ar presupune menținerea pentru autoritățile locale a cotei de 63% din impozitul pe venit, dar reducerea bazei impozabile prin eliminarea declarației unice, ceea ce ar diminua efectiv sumele încasate de municipii.

„Nu am văzut proiectul de buget. Nu vom accepta ca procentul de 63% să devină mai mic, astfel încât localitățile să piardă financiar. Cei 63% reprezintă sumele care provin din localități: o parte este reținută de Guvern, iar 63% ajunge la comune, orașe și municipii, în funcție de cât au contribuit.

În urmă cu doi ani, din această bază au fost eliminate impozitele pe pensii, dobânzile și jocurile de noroc, ceea ce a redus suma totală. Premierul Bolojan, în stilul său caracteristic, nu înțelege ceea ce solicităm: păstrarea procentului de 63%, dar raportat la o bază care nu este diminuată. Se discută inclusiv de eliminarea declarației unice, iar aceste sume ar urma să meargă la bugetul național.

Nu putem accepta această variantă. O altă problemă este legată de fondurile pentru programele Saligny și CNI, care sunt la jumătate și ar ajunge pentru Saligny doar până în luna martie. Nici măcar nu avem încă bugetul aprobat, iar când va fi adoptat, acești bani vor fi deja cheltuiți. Suma este insuficientă și nu poate acoperi întregul an”, a declarant Vasilescu. Ea a mai spus că ar vrea să se întâlnească, din nou, cu premierul și cu ministrul Finanțelor pentru a discuta aceste probleme.

”Ni se spune că taxele au fost majorate și că rămân la noi, dar în același timp o parte din acești bani ar trebui să meargă la bugetul național. Dorim o soluție prin care și bugetul național să câștige, dar fără ca noi să înregistrăm pierderi. Așteptăm clarificări pentru a putea decide dacă acest buget poate fi votat. Este imperativ să avem un buget, dar nu în orice condiții.

Avem un electorat față de care trebuie să ne respectăm promisiunile, iar măsurile asumate trebuie incluse în buget. Nu este vorba doar despre pensionari; mediul de afaceri a fost sufocat în ultimul an și sunt necesare măsuri pentru ca firmele să poată depăși această perioadă dificilă și să evităm trimiterea oamenilor în șomaj”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

După ce a spus că nemulțumirile primarilor PSD sunt și nemulțumirile primarilor PNL (care nu înfrăznesc ”să miște în front”), Vasilescu a spus că partidul va analiza dacă votează bugetul și dacă va rămâne la guvernarecu premierul Bolojan și cu USR. Vasilescu a spus că guvernul poate merge înainte cu un alt premier de la PNL și fără USR.