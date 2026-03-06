Cesiunea de părți sociale, doar cu înștiințarea ANAF

177869 – 06032026 – O nouă Ordonanță de Urgență adoptată de Executiv extinde monitorizării fenomenului cesiunii de părți sociale, folosită pentru evitarea achitării obligațiilor bugetare.

Analizele Ministerului Finanțelor şi ANAF au evidențiat că instituirea opozabilității cesiunii părților sociale față de organul fiscal central doar în cazul asociatului care deține controlul nu este suficient de acoperitoare în ceea ce privește alte posibile situații relevate de practică.

Noua reglementare are în vedere extinderea sferei de aplicabilitate prin eliminarea referinței la „deținerea controlului” și, în mod implicit, condițiile de opozabilitate a cesiunii față de organul fiscal central, precum notificarea acestuia și, după caz, constituirea de garanții, se vor aplica și în cazul transferului părților sociale deținute de oricare dintre asociații societăților cu răspundere limitată.

Această modificare înseamnă că transferul părților sociale dintr-o firmă cu datorii fiscale nu va mai putea fi realizat fără informarea ANAF.

Același act normativ elimină procedurile redundante ca urmare a implementării noilor sisteme informatice. Astfel:

se elimină prevederile din OUG nr. 70/2024 referitoare la „Notificarea de conformare RO e-TVA”. Având în vedere că Ministerul Finanțelor pune deja la dispoziția persoanelor impozabile decontul precompletat, notificarea diferențelor este considerată o activitate redundantă care ar genera sarcini administrative inutile; Această măsură elimină corespondența voluminoasă și simplifică radical interacțiunea cu administrația fiscală.

se suspendă, până la data de 31 decembrie 2026, obligația organului fiscal de a comunica clasa de risc fiscal la cererea scrisă a contribuabilului. Acest interval de timp este necesar pentru finalizarea proceselor de digitalizare (la nivelul MF/CNIF/ANAF) care vor permite accesarea automată a acestor date direct în Spațiul Privat Virtual (SPV).

Totodată, Ordonanța cuprinde și modificări privind viitoarea procedură de autorizare a antrepozitelor pentru produse accizabile, aliniate cu observațiile primite în cadrul Consiliului Economic și Social. Modificările vizează menținerea capitalului de lucru la dispoziția operatorilor economici prin ajustarea cuantumului garanțiilor financiare și a criteriilor de risc.