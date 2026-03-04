Cine forțează creșterea prețului craburanților?

177848– 04032026 – După ce luni a încercat să calmeze piața carburanților și să descurajeze specula, afirmând că prețul carburanților la pompă nu ar trebui să se majorize cu mai mult de 3-5 bani/l, ministrul Economiei, Bogdan Ivan, și-a reevaluat poziția.

Marți ministrul a spus că în condițiile în care conflictul din Iran va fi de durată, iar prețul Mondial al petrolului va depăși 120 de dolari/baril, atunci ne putem aștepta, și în România, ca un litru de carburant să ajungă la 10 lei.

Ministrul Ivan a cerut, totuși, ANAF, ANPC și Consiliului Concurenței să stea cu ochii pe eventualele forțări ale prețului carburanților. România a mai trecut recent printr-o astfel de perioadă, prețul motorinei ajungând, la o stație din Vestul țării, la 11 lei/litru, provocând panică în societate. Ulterior prețurile au scăzut chiar și la 6 lei/litru, scumpirile din ultimii doi ani fiind determinate doar de creșterea accizelor impuse de stat.

Deocamdată, la cinci zile de la izbucnirea conflictului, petrolul a ajuns la aproape 83 de dolari/baril, trendul fiind în creștere din cauza deciziei Iranului de a bloca Strâmtoarea Ormuz, pe unde se transport circa 20% din petrolul Mondial.

Dacă în Europa prețul carburanților a crescut semnificativ, retailerii speculând din plin momentul, bazându-se și pe frica oamenilor, în SUA lucrurile stau exact invers. Rezerva de petrol a Americii a crescut semnificativ, piața fiind pusă deocamdată la adăpost.

Președintele Donald Trump a dat asigurări că navele americane vor proteja transporturile de țiței. O presiune puternică la adresa Iranului cu privire la încercarea de a bloca Stâmtoarea Ormuz vine mai ales din partea Chinei, cel mai mare consumator de petrol din lume. O escaladare a conflictului în zonă ar provoca un dezastru pentru economia chiză, atenționează economiștii.