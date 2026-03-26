Ciprian Ciucu a prezentat primul set de restructurări din Primăria Capitalei

178066 – 26032026 – Având în vedere că până la jumătatea lunii aprilie fiecare UAT trebuie să ducă la îndeplinire planul de reorganizare aprobat de Guvern prin Ordonanță de Urgență la sfârșitul lunii ianuarie 2026, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat joi, 26 martie 2026, reorganizarea instituției.

Astfel, la nivelul tuturor direcțiilor PMB ar urma să fie tăiate peste 400 de posturi. Jumătate dintre acestea sunt vacante, astfel că aproximativ 170 de salariaţi îşi vor înceta raporturile de muncă, în urma unui proces de testare. Economia anuală este estimată la 20,4 milioane lei, reprezentând 13,4% din totalul cheltuielilor de personal. Ciucu a spus că acesta este doar un prim set de reforme care vor avea loc la nivelul instituţiei.

Primarul General al Capitalei a precizat că, deși de-a lungul timpului, organigrama PMB a mai fost modificată, o reorganizare propriu-zisă nu a avut loc, ci doar modificări ”în funcţie de oameni şi nu în funcţie de nevoile instituţiei”.

Ciucu a anunţat că reorganizarea pe care o propune vizează și o comasare și reorganizare a ALPAB (Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti), a Centrului de Protecţie a Plantelor şi a Administraţiei Cimitirelor, care vor forma noua ADP București și care va avea 511 posturi. Din numărul actual de 771 de posturi, vor fi desfiinţate 260, iar în cazul a 40 de angajaţi vor înceta raporturile de muncă. Și aici este estimată o economie anuală de peste 3 milioane de lei.

De asemenea, urmează să fie comasate şapte instituţii de cultură: Creart, Arcub, Proedus, Centrul Cultural Lumina, Centrul Cultural Expo Arte şi Şcoala de Arte. Toate acestea vor face parte din Direcţia Generală de Arte şi Evenimente Urbane, iar dintr-un număr total de 267 de posturi, vor rămâne 155. Vor fi desfiinţate 112 posturi, iar în cazul a 50 de angajaţi vor înceta raporturile de muncă. În acest caz este estimată o economie de 4 milioane de lei/an.

Primarul General al Capitalei a subliniat că noile organigrame vor fi mai compacte şi mai eficiente, bazate pe nevoi reale, şi că vor fi desfiinţate serviciile care nu mai au obiect de activitate.

Ciucu a mai afirmat că reorganizările vor continua şi în instituţiile subordonate.

„Primăria Municipiului Bucureşti este un sistem administrativ foarte complex, cu 71 de instituţii subordonate. Este nevoie de eficientizare şi evaluare constantă. Acesta este doar un prim set de măsuri, iar procesul va continua”, a concluzionat edilul.

Primăria Capitalei are 1.272 de posturi, ceea ce în opinia primarului general este “un număr foarte mare de angajaţi raportat la nevoile reale”. Din numărul total de posturi al aparatului primarului general în prezent sunt ocupate 75%, cheltuielile de personal ridicându-se la 151,8 milioane de lei/an. La nivelul subordonatelor Municipalităţii, există 8.459 de posturi, dintre care 77,4% sunt ocupate.

Primul plan de reorganizare propus de Ciucu va fi supus votului Consiliului General al Municipiului București în prima ședință.