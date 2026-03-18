Ciucu, nemulțumit că nu se încasează taxa pentru mașinile mari care tranzitează orașul

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat controale mai stricte pentru transportatorii care tranzitează orașul fără să plătească taxa de tonaj. Numai în ultimele trei săptămâni, 850 de șoferi au fost amendați, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la aproximativ 110.000 de euro.

Primarul Ciprian Ciucu susține că doar unul din șase șoferi achită taxa de acces pentru autovehiculele grele.

Autoritățile anunță controale mai stricte pentru fiecare camion care tranzitează orașul.

De cealaltă parte, reprezentanții transportatorilor spun că problema este nivelul ridicat al taxelor. În prezent, taxa zilnică, în funcție de tonaj, variază între 363 și 3.534 de lei, iar abonamentul lunar între 3.147 și 31.474 de lei.

„Taxele sunt foarte mari. Hai să facem taxe corecte, pe care să le poată plăti fiecare transportator. Atunci o să vedeți că toată lumea va plăti. În momentul acesta sunt foarte mari, aici este problema. Dacă ar scădea taxele cu 25%, toată lumea ar plăti”, susțin transportatorii.

Șoferii prinși fără taxă de tonaj pot primi amenzi cuprinse între 4.000 și 5.000 de lei.