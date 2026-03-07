Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutoare de stat notificată de România pentru stocarea energiei electrice

177881 – 07032026 – Comisia Europeană a aprobat o schemă notificată de România, în valoare de 150 de milioane EUR (764 de milioane RON), pentru sprijinirea stocării energiei electrice, în conformitate cu obiectivele Pactului pentru o industrie curată.

Această măsură va contribui la tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic. Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului privind ajutoarele de stat în contextul Pactului pentru o industrie curată (CISAF) , adoptat de Comisie la 25 iunie 2025 .

Măsura notificată de România

România i-a notificat Comisiei, în cadrul CISAF, o schemă în valoare de 150 de milioane EUR pentru sprijinirea instalării de noi instalații de stocare a energiei electrice de cel puțin 2 174 MWh, care vor contribui la obiectivele Pactului pentru o industrie curată.

Scopul acestei scheme este de a facilita integrarea surselor regenerabile variabile de energie în sistemul național de energie electrică prin creșterea capacității de stocare. În cadrul acestei scheme, sprijinul va lua forma unor ajutoare pentru investiții prin granturi directe pentru noile sisteme autonome de stocare a energiei în baterii. Schema va fi finanțată din Fondul UE pentru modernizare . Beneficiarii vor fi selectați printr-o procedură competitivă de atribuire.

Comisia a constatat că schema notificată de România este în conformitate cu condițiile stabilite în CISAF. Și anume, ajutorul va fi acordat pe baza unei scheme cu un volum și un buget estimat, printr-o procedură competitivă de atribuire, înainte de data de 31 decembrie 2030.

Comisia a concluzionat că schema notificată de România este necesară, adecvată și proporțională pentru a accelera tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic și pentru a facilita dezvoltarea anumitor activități economice care sunt importante pentru punerea în aplicare a Pactului pentru o industrie curată, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcționarea UE și condițiile prevăzute în CISAF.

Având în vedere aceste considerente, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

La 25 iunie 2025, Comisia a adoptat CISAF cu scopul de a încuraja măsurile de sprijin în sectoarele esențiale pentru tranziția la o economie cu zero emisii nete, în concordanță cu Planul industrial al Pactului verde.

În baza CISAF, sunt autorizate următoarele tipuri de ajutoare, care pot fi acordate de statele membre, până la data de 31 decembrie 2030, pentru a accelera tranziția verde:

măsuri de accelerare a introducerii energiei din surse regenerabile și a combustibililor cu emisii scăzute de carbon (secțiunile 4.1 și 4.2). Statele membre pot institui scheme care să favorizeze investiții în toate sursele regenerabile de energie, precum și în stocarea energiei, prin proceduri de atribuire simplificate. De asemenea, sunt prevăzute norme specifice pentru a accelera introducerea combustibililor cu emisii scăzute de carbon.

măsuri de reducere temporară a prețurilor energiei electrice pentru utilizatorii mari consumatori de energie, pentru a asigura tranziția către o energie electrică curată fără costuri ridicate (secțiunea 4.5). Prin aceste măsuri, se va putea evita relocarea activităților industriale în zone în care reglementările de mediu nu există sau sunt mai puțin ambițioase, înainte ca decarbonizarea sistemului de energie electrică al UE să se traducă pe deplin printr-o scădere a prețurilor.

măsuri de facilitare a decarbonizării proceselor industriale (secțiunea 5). Statele membre pot sprijini investițiile în decarbonizarea activităților industriale pentru a reduce dependența de combustibilii fosili importați. Acest lucru se poate face prin electrificare, eficiență energetică și trecerea la utilizarea hidrogenului din surse regenerabile și a hidrogenului produs pe bază de energie electrică cu respectarea anumitor condiții, existând posibilități extinse de a sprijini decarbonizarea proceselor industriale care trec la combustibili derivați din hidrogen.

măsuri de asigurare a unei capacități suficiente de producție de tehnologii curate (secțiunea 6). Statele membre pot acorda sprijin pentru investiții pentru proiecte strategice, în conformitate cu Regulamentul privind industria „zero net" (de exemplu, baterii, panouri solare, turbine eoliene, pompe de căldură, electrolizoare și captarea, utilizarea și stocarea dioxidului de carbon). Aceste măsuri includ, de asemenea, producția de componente-cheie și producția și reciclarea materiilor prime critice aferente.

măsuri de reducere a riscurilor aferente investițiilor private necesare pentru introducerea energiei curate, decarbonizarea industrială, producția de tehnologii curate, anumite proiecte de infrastructură energetică și proiecte de sprijinire a economiei circulare (secțiunea 8).