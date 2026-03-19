Comisia Europeană promite înființarea unei firme în mai puțin de 48 de ore

Comisia Europeană promite înființarea unei firme în mai puțin de 48 de...

19032026 – Comisia Europeană a prezentat propunerea privind EU Inc., un nou set unic de norme corporative.

EU Inc. este un cadru corporativ european opțional, digital în mod implicit. Aceasta va facilita înființarea, funcționarea și dezvoltarea întreprinderilor în întreaga UE, stimulându-le să rămână în Europa și încurajându-i pe cei care au căutat altădată în altă parte să se întoarcă.

În prezent, pentru mult prea mulți antreprenori și întreprinderi inovatoare, extinderea dincolo de frontierele UE înseamnă navigarea într-un peisaj juridic corporatist fragmentat. Întreprinderile europene inovatoare se confruntă cu 27 de sisteme juridice naționale și cu peste 60 de forme juridice ale întreprinderilor. Această complexitate poate întârzia înființarea unei companii timp de săptămâni sau chiar luni, încetinind creșterea, crescând costurile și descurajând înființarea.

Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să ajungă la un acord cu privire la propunerea privind EU Inc. până la sfârșitul anului 2026.

Principalele propuneri:

Antreprenorii, fondatorii și companiile vor putea înființa o companie EU Inc. în termen de 48 de ore, pentru mai puțin de 100 de euro și fără cerințe minime de capital social.

Proceduri mai simple: societățile din UE Inc. vor trebui să transmită informațiile privind societățile o singură dată, prin intermediul unei interfețe la nivelul UE care să conecteze registrele naționale ale întreprinderilor. Într-o a doua etapă, Comisia va institui un nou registru central al UE. Companiile EU Inc. vor obține codul de identificare fiscală și codul de înregistrare în scopuri de TVA fără a fi nevoite să depună din nou documente.

Operațiuni complet digitale: Procesele corporative vor fi digitale în mod implicit pe tot parcursul ciclului de viață al unei companii.

Societățile din UE Inc. vor avea acces la proceduri de lichidare complet digitale. Firmele nou-înființate vor avea proceduri simplificate de insolvență pentru a facilita lichidarea operațiunilor. Acest lucru permite fondatorilor să încerce și să testeze idei inovatoare și să înceapă din nou, dacă este necesar.

Propunerea are în vedere eliminarea formalităților cu prezență fizică, va oferi proceduri digitale pentru operațiunile de finanțare și va simplifica transferul de acțiuni. Nu va mai exista o implicare obligatorie a intermediarilor pentru transferurile de acțiuni și procedurile de lichidare. Propunerea va permite, de asemenea, statelor membre să acorde societăților din UE Inc. acces la bursă.

Întreprinderile din UE Inc. vor putea elabora planuri de opțiuni pe acțiuni pentru angajați la nivelul UE. Opțiunea pe acțiuni va fi impozitată numai pe venitul generat odată ce este vândută.

Accesul deplin la piața unică: întreprinderile din UE Inc. vor avea libertatea de a alege statul membru în care se înființează. Propunerea include o listă neagră a practicilor interzise pentru a se asigura că societățile din UE Inc. sunt tratate în același mod ca orice alte societăți naționale.

Legislația națională în domeniul social și al ocupării forței de muncă nu este afectată de propunere. Acestea se vor aplica societății EU Inc. în același mod în care se aplică oricărei alte întreprinderi în temeiul dreptului național al societăților comerciale. Garanțiile aplicabile ale statului membru de înregistrare se vor aplica integral societății EU Inc., inclusiv în ceea ce privește normele privind codeterminarea.

Societățile din UE Inc. vor avea flexibilitatea de a crea diferite clase de acțiuni cu drepturi economice sau de vot diferite. Acest lucru poate, de exemplu, să-i ajute pe fondatori să-și protejeze afacerea împotriva preluărilor ostile.

În plus, Comisia a adoptat o comunicare care prezintă inițiativele actuale și viitoare de finalizare a celui de al 28-lea regim în alte domenii de politică.

Comunicarea propune digitalizarea maximă a interacțiunilor dintre întreprinderi și autoritățile publice, de exemplu cu portofelul european pentru întreprinderi.

Comunicarea invită statele membre să ia în considerare înființarea unor camere judiciare sau instanțe specializate care să aibă autoritatea de a soluționa litigiile privind dreptul societăților comerciale al UE Inc., permițând o aplicare eficace, eficientă și uniformă a normelor UE Inc.

Comisia va analiza în continuare posibilitatea de a permite telemunca transfrontalieră în proporție de 100 % pentru întreprinderile nou-înființate și întreprinderile în curs de extindere inovatoare din întreaga Uniune, prin intermediul viitorului pachet privind mobilitatea echitabilă a forței de muncă.

EU Inc. nu înlocuiește cadrele naționale ale întreprinderilor. Acesta este un cadru opțional armonizat pentru întreprinderi, disponibil în întreaga UE pentru toate întreprinderile.