Comitetul pentru reducerea birocrației zice că începe să ia măsuri pentru a-și dovedi utilitatea

Comitetul pentru reducerea birocrației zice că începe să ia măsuri pentru a-și...

178068 – 27032026 – Guvernul României, prin platforma fara-hartie.gov.ro, anunță primele rezultate ale procesului de debirocratizare, la mai puțin de 30 de zile de la lansare. Pentru început au fost abordate sesizările primite în categoria „Pașaport și Carte de Identitate”, una dintre cele mai raportate categorii de pe platformă (peste 300 de sesizări).

În prezent, sunt în lucru soluții pentru principalele 21 de probleme semnalate de cetățeni pe această platformă, număr dublu comparativ cu obiectivul asumat inițial. Soluțiile sunt identificate împreună cu instituțiile partenere de dialog.

Ce au semnalat cetățenii

Principalele probleme semnalate au evidențiat:

Adulților li se solicită certificatul de naștere la fiecare reînnoire a actului de identitate, deși documentul a fost depus și înregistrat în sistem la prima emitere și nu suferă modificări în timp. La emiterea primului act de identitate al copilului la împlinirea vârstei de 14 ani, funcționarii solicită certificatul de naștere indiferent de data la care acesta a fost emis, deși pentru documentele recente datele sunt disponibile direct în sistem. Cetățenii divorțați sunt obligați să prezinte hotărârea de divorț în original la fiecare schimbare a actului de identitate, inclusiv după zeci de ani de la pronunțare, deși documentul a mai fost depus anterior. Cetățenii căsătoriți sunt obligați să prezinte certificatul de căsătorie la fiecare reînnoire a actului de identitate, inclusiv atunci când nu au intervenit modificări de nume sau stare civilă. Cetățenii sunt obligați să prezinte certificatul de deces al soțului/soției, al unui proprietar de imobil sau al altui terț relevant pentru dosar, deși decesul este un eveniment înregistrat de statul român și disponibil în propriile sisteme informatice. Extrasul de carte funciară este solicitat cetățenilor pentru dovedirea adresei de domiciliu, deși acest document este disponibil direct prin baza de date a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Cetățenii care nu sunt proprietarii imobilului la adresa cărora doresc să își stabilească domiciliul sunt obligați să aducă proprietarul fizic la ghișeu, inclusiv atunci când acesta este în vârstă, bolnav sau locuiește în altă localitate. Unele ghișee de evidență a persoanelor solicită prezența ambilor părinți pentru eliberarea actului de identitate al unui minor, deși legea prevede că este suficientă prezența unui singur părinte sau a reprezentantului legal. Cetățenii sesizează că ridicarea noii Cărți Electronice de Identitate se face exclusiv la ghișeu, fără posibilitatea livrării prin poștă, cum se practică pentru alte documente. Programul de lucru al ghișeelor de evidență a persoanelor, de regulă între orele 8:00 și 16:00, este inaccesibil pentru cetățenii cu program de lucru standard, care sunt nevoiți să folosească zile de concediu pentru proceduri administrative. Persoanele cu dificultăți de deplasare, vârstnicii și cei din localități izolate nu pot accesa serviciile de eliberare a actelor de identitate, neexistând proceduri alternative sau servicii mobile suficient dezvoltate la nivel județean. La emiterea unui CEI nou, seria și numărul actului se schimbă, ceea ce a generat blocaje în relația cu băncile, care nu recunoșteau sau nu puteau actualiza automat noul act de identitate. La emiterea unui CEI nou, administratorii de firme sunt obligați să actualizeze manual datele în Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), cu costuri de timp și financiare. Certificatul digital pentru semnătură electronică avansată încorporat în Cartea Electronică de Identitate nu este recunoscut de Spațiul Virtual Privat (SPV) al ANAF pentru autentificare și semnarea declarațiilor fiscale. La emiterea unui CEI nou, angajatorii sunt nevoiți să actualizeze manual datele salariaților în Registrul Electronic de Evidență a Salariaților (ReGES). Posesorii de Carte Electronică de Identitate nu pot stabili sau actualiza viza de reședință în mediu online, fiind nevoiți să se prezinte fizic la ghișeu. Schimbarea domiciliului pe Cartea Electronică de Identitate necesită prezentarea fizică la ghișeu cu un dosar complet de documente. Cetățenii nu pot citi datele stocate pe cipul Cărții Electronice de Identitate cu telefonul mobil, limitând accesul la funcționalitățile digitale ale documentului. Cetățenii care au dobândit sau redobândit cetățenia română sunt supuși unor verificări suplimentare la fiecare solicitare de act de identitate, fără un termen clar comunicat și fără nicio notificare pe durata procesului. Autorități publice locale — primării, direcții de taxe, instituții județene — solicită cetățenilor posesorii de CEI adeverința de atestare a domiciliului, deși adresa este înscrisă electronic pe cipul documentului. Notarii solicită adeverința de atestare a domiciliului posesorilor de Carte Electronică de Identitate, din cauza lipsei accesului la baza de date care permite citirea automată a acestei informații.

Pe baza sesizărilor primite, echipa vicepremierului Oana Gheorghiu, cu sprijinul CERB (Comitetul pentru e-guvernare și reducerea birocrației) au inițiat discuții cu Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP), principalul actor instituțional responsabil de procedurile semnalate.

Primul rezultat concret: DGEP a emis o îndrumare adresată tuturor serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor din țară, prin care funcționarul are obligația de a verifica el însuși datele de stare civilă în sistemul informatic, fără a mai condiționa preluarea dosarului de prezentarea fizică a documentelor. Măsura este implementată începând cu 25 martie 2026.

Pentru problema adeverinței de domiciliu, soluțiile avansează diferențiat, instituție cu instituție:

băncile au primit deja accesul tehnic la baza de date a evidenței persoanelor și nu mai solicită adeverința; se testează un mecanism similar pentru notari aflat în fază avansată;

Pentru extrasul de carte funciară, o nouă îndrumare obligă funcționarii să interogheze direct sistemul ANCPI, extrasul generat automat constituind dovadă suficientă. Abia în situațiile în care conexiunea tehnică nu funcționează poate fi solicitat documentul de proprietate.

Serviciul electronic de stabilire a reședinței pentru posesorii de CEI este în curs de implementare, cu termen preconizat la finalul lunii mai 2026. În paralel, Ministerul Afacerilor Interne analizează soluțiile tehnice și juridice pentru exprimarea consimțământului de „luare în spațiu” de la distanță, în mediu electronic.