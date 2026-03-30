178095 – 30032026 – Muzeul Național de Istorie a României și Asociația „Eruditio in Integrum” organizează conferința „Rădăcini cultural‑spirituale românești: Oltenia Mănăstirilor – istorie, iconografie și arhitectură”, joi, 2 aprilie 2026, ora 16:00, la sediul muzeului din Calea Victoriei nr.12, București. Accesul la eveniment se face prin Strada Poștei (intrarea B), gratuit, în limita locurilor disponibile și va avea loc în sala Mihai Viteazul (etajul II).

Evenimentul are ca obiectiv explorarea și aprofundarea patrimoniului istoric, artistic și sacru al așezămintelor monahale din Oltenia, veritabile depozitare ale unei părți esențiale din moștenirea culturală națională.

Manifestarea reunește istorici, arhitecți, specialiști în patrimoniu și reprezentanți ai Bisericii, într-un dialog necesar despre rolul vetrelor monahale în definirea identității românești. Printre invitații care vor lua cuvântul se numără: Cornel Constantin Ilie, manager al Muzeului Național de Istorie a României, Lucian Dindirică și Vasile Bănescu, membri ai Consiliului Național al Audiovizualului, arhitectul Bogdan Tiparu, președintele Ordinului Arhitecților din România – Filiala Oltenia, Valeria Oana Zaharia, managerul Institutului Național al Patrimoniului, Irina Iamandescu, director adjunct în cadrul Institutului Național al Patrimoniului, istoricul Ernest Oberländer-Târnoveanu, precum și maica Atanasia Văetiși, de la Mănăstirea Stavropoleos, reputat specialist în istoria artei.

Patrimoniu pentru viitor: Oltenia Mănăstirilor și rolul ei în identitatea românească

Conferința subliniază faptul că, de-a lungul secolelor, vetrele monahale din Oltenia au fost nu doar spații ale rugăciunii și viețuirii călugărești, ci și centre de cultură și creație artistică. Monumentalitatea bisericilor, fațadele bogat ornamentate, portalurile sculptate, scenele iconografice și portretele ctitorilor păstrate în pictura murală realizată în tradiția bizantină alcătuiesc un tezaur artistic de excepție.

Totodată, va fi subliniat rolul mănăstirilor oltene ca importante centre de educație, prin existența unor școli de caligrafie, miniatură și copiere de manuscrise, esențiale pentru circulația textelor înainte de apariția tiparului. De asemenea, va fi menționată contribuția monahilor la dezvoltarea activităților de asistență socială și medicală.

Un moment central al evenimentului îl va constitui lansarea lucrării Oltenia Mănăstirilor – Istorie, iconografie și arhitectură, o premieră editorială: primul ghid amplu care analizează din perspectivă istorică, artistică și spirituală cele mai importante așezăminte monahale din cele cinci județe ale regiunii. Cele patru volume, însumând peste 1000 de pagini, reunesc informații istorice, analize iconografice și arhitecturale, precum și evocări ale personalităților care au marcat aceste locuri, oferind cercetătorilor, pasionaților de patrimoniu și publicului larg o sursă documentară de referință. Textul, semnat de Liana Carina Tătăranu și Mirela Matyas, este însoțit de peste 2000 de fotografii spectaculoase realizate de Nicolae Coșniceru și Marian Vulcănescu, adăugând lucrării și valoarea unui album artistic.

Prin această apariție editorială și prin dialogul interdisciplinar propus în cadrul conferinței, organizatorii își propun să readucă în prim‑plan rolul mănăstirilor oltene ca repere identitare și depozitare ale unui patrimoniu istoric, artistic și spiritual esențial pentru cultura română.