Consultări politice bilaterale româno-canadiene

177982 – 17032026 – La 16 martie 2026, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, au avut loc consultări româno canadiene între delegațiile conduse de Ana Tinca, secretar de stat pentru afaceri strategice și globale, și Isabelle Poupart, director general pentru afaceri europene în cadrul Departamentului pentru Afaceri Externe, Comerț și Dezvoltare al Canadei. Discuțiile au vizat principalele domenii ale Parteneriatului Consolidat România–Canada, inclusiv securitate, apărare, energie, economie, comerț, migrație și cooperare universitară.

Cei doi oficiali au salutat nivelul excelent al relației bilaterale, care confirmă statutul celor două state de parteneri de încredere, dedicați gestionării eficiente a provocărilor comune. A fost subliniată importanța continuării cooperării strânse pentru promovarea intereselor comune și pentru consolidarea securității și prosperității ambelor țări.

Un punct central al consultărilor l-a reprezentat sprijinul constant pentru Ucraina și necesitatea consolidării Flancului Estic al NATO. Părțile au discutat despre situația regională la Marea Neagră, precum și în Nordul Îndepărtat și despre măsuri și instrumente adaptate specificului celor două regiuni, cu obiectivul general de întărire a cooperării dintre aliați și a posturii aliate de descurajare și apărare.

A fost reconfirmată prioritatea cooperării dintre România și Canada în domeniul energiei nucleare, în mod special a proiectelor de la Centrala Cernavodă, precum și interesul comun pentru valorificarea experienței acumulate în operarea tehnologiei CANDU în cooperarea cu alte state interesate.

Partea română a salutat aprofundarea parteneriatului Canada–UE, inclusiv prin participarea Canadei la inițiativa SAFE. În cadrul discuțiilor, oficialii au abordat și inițiativele menite să asigure finanțarea industriei de apărare, atât pentru marile companii, cât și pentru întreprinderile mici și mijlocii, în vederea consolidării capacităților de producție și a rezilienței lanțurilor de aprovizionare.

De asemenea, consultările au inclus un schimb de opinii privind gestionarea aspectelor legate de migrație și mobilitate, într-o manieră constructivă și orientată spre soluții.

Alte teme au vizat continuarea dialogului politic la nivel înalt, aderarea României la OCDE și cooperarea în cadrul Organizației Internaționale a Francofoniei.