Controale mai stricte pentru SH-urile aduse de-afară

178024 – 23032026 – Şeful Gărzii Naţionale de Mediu: Am reuşit să astupăm un vid legislativ de care profitau reţele întregi de falşi operatori care importau deşeuri / Acestea ajungeau fie aruncate pe câmpuri sau în ape sau erau arse

Şeful Gărzii Naţionale de Mediu, Andrei Corlan, a anunţat că noua ordonanţă de urgenţă privind reglementarea importurilor de produse second-hand acoperă un vid legislativ de care profitau reţele întregi de falşi operatori care importau deşeuri, iar acestea ajungeau în cea mai mare proporţie să fie ori arse ori aruncate pe câmpuri, în păduri şi ape.

Reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu au anunţat, duminică, faptul că lipsa unei legislaţii clare a favorizat dezvoltarea traficului de deşeuri mascate ca produse utilizate, pe fondul unei cereri ridicate în anumite zone ale ţării.

”Noua ordonanţă de urgenţă privind reglementarea importurilor de produse second-hand răspunde direct acestei vulnerabilităţi, prin definirea clară a responsabilităţilor operatorilor, introducerea obligaţiilor de înregistrare şi trasabilitate a cantităţilor introduse în ţară, verificarea conformităţii şi returnarea celor neconforme”, au transmis reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu.

Ei au precizat că acest cadru normativ limitează riscul ca România să suporte costurile de mediu generate de deşeuri provenite din alte state şi elimină ambiguităţile juridice în cazurile ajunse în instanţă, intervenindu-se asupra sursei fenomenului, nu doar asupra efectelor.

Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au adăugat că rezultatele din teren confirmă amploarea fenomenului de colectare, deţinere şi valorificare ilegală a deşeurilor.

Numai în perioada 2023–2025, Garda de Mediu a aplicat sancţiuni contravenţionale de aproximativ 19 milioane lei, a fost suspendată activitatea a 46 de companii, au fost confiscate 2.145 de tone de deşeuri valorificabile, au fost întocmite 33 sesizări penale.

”Analiza de risc efectuată după toate aceste acţiuni a evidenţiat un vid legislativ major în zona bunurilor second-hand, exploatat ca mod de operare pentru introducerea în ţară a deşeurilor sub diverse forme (produse uzate, donaţii sau transporturi declarate ca reutilizabile). În lipsa unor criterii clare de diferenţiere între deşeu şi non-deşeu, aceste fluxuri de ”produse” au continuat să alimenteze depozitările ilegale şi arderile necontrolate”, arată Garda Naţională de Mediu.

De asemenea, autorităţile statului – Garda Naţională de Mediu, ANPC şi structurile Ministerului de Interne – au nevoie de criterii clare şi unitare pentru a face diferenţa juridică clară între deşeuri şi bunuri second-hand, mai ales în contextul aderării la spaţiul Schengen şi al reducerii punctelor de control la frontieră. Aceste criterii trebuie să permită încadrarea corectă a mărfurilor uzate (textile, anvelope, electronice, vehicule etc.) şi să elimine interpretările neunitare.

Ministerul Mediului a lansat în transparență decizională un proiect de Ordonanţă de Urgenţă care instituie reguli mai stricte pentru produsele second-hand. Printre altele, nolile reguli prevăd ca nicio haină, nicio mobilă, niciun echipament să nu mai intre pe piaţa românească fără să fie curăţat, dezinfectat şi certificat în prealabil de un operator autorizat. De asemenea, se instituie reguli clare pentru anvelopele uzate, dar şi pentru maşinile second-hand. Orice persoană fizică poate aduce anual în ţară cel mult 2 maşini second hand, pentru uz personal, dar trebuie să anunţe acest lucru în cel mult 72 de ore la ANPC.