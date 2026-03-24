Control mai sigur, mai transparent: bodycam obligatoriu pentru GNM

178041 – 24032026 – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a pus, astăzi, în consultare publică, proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea şi fixarea cu mijloace foto-audio-video din dotarea Gărzii Naționale de Mediu (GNM), a activităţilor specifice, precum şi stocarea și accesarea acestora.

„Prin acest ordin se stabilește clar obligația pentru comisarii gărzii de mediu să folosească bodycam-uri în toate acțiunile de control, fapt care contribuie la întărirea capacității instituționale a Gărzii Naționale de Mediu. Asigurăm astfel protecția reală a comisarilor aflați pe teren pentru că orice agresiune va fi surprinsă de camere și va putea fi probă în instanță. În al doilea rând, previne acte de corupție. Felicit Garda Națională de Mediu pentru deschiderea de a avea proceduri clare în activitatea lor de zi cu zi. Așa construim România curată!”, a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu.

Astfel, procedura pusă în transparență astăzi stabilește că în scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu ce le revin în materia prevenirii, constatării şi sancţionării încălcărilor prevederilor legale privind protecţia mediului, inclusiv a nerespectării reglementărilor prevăzute în legislaţia specifică din domeniul mediului, acţiunile comisarilor şi personalului GNM, vor fi înregistrate şi fixate cu mijloacele foto-audio-video din dotarea GNM.

Mijloacele foto-audio-video se utilizează de comisarii şi personalul GNM în spaţii publice, precum şi în spaţii private unde se desfăşoară activităţi cu posibil impact asupra mediului şi/sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârşirea unor acte şi fapte care pot conduce la deteriorarea mediului, fără consimţământul persoanelor vizate, precum și în situații în care se impune documentarea și obținerea mijloacelor de probă privind nerespectarea legislației de mediu. Înregistrările foto-audio-video constituie mijloace de probă.

Mijloacele foto-audio-video portabile reprezintă mijloace de protecție împotriva faptelor de ultraj și a acuzațiilor îndreptate împotriva comisarilor GNM cu privire la modul de exercitare a atribuțiilor de serviciu, precum și de protecție a persoanelor ce fac obiectul intervențiilor și acțiunilor acestora, fiind mijloace eficiente de descurajare a săvârșirii unor fapte ilegale, ca urmare a conștientizării faptului că intervențiile și acțiunile comisarilor sunt înregistrate.

Garda Naţională de Mediu poate păstra imaginile fotografice ori înregistrările audio şi/sau video obţinute pe o perioadă de 6 luni de la data obţinerii acestora, cu excepţia situaţiilor în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor. La împlinirea acestui termen, imaginile şi/sau înregistrările se distrug, prin proceduri ireversibile.

Garda Naţională de Mediu prelucrează datele cu caracter personal, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, precum şi ale celorlalte acte normative incidente domeniului protecţiei datelor cu caracter personal.

În ceea ce privește utilizarea mijloacelor aeriene fără pilot, aceasta se face în următoarele situații: supravegherea zonelor cu potențial de poluare; supravegherea zonelor greu accesibile; colectarea probelor foto-video în cadrul acțiunilor operative și investigațiilor; documentarea, constatarea, în vederea sancționării faptelor ilegale, din domeniul protecției mediului, prin identificarea activităților ilegale și a persoanelor responsabile, în condițiile legii.

De asemenea, mijloacele aeriene fără pilot se utilizează doar de personalul GNM instruit și autorizat conform legislației aeronautice aflată în vigoare. Zborurile cu mijloacele aeriene fără pilot se efectuează numai în condiții care nu pun în pericol siguranța persoanelor, bunurilor sau mediului.

Activitatea de inspecție și control a fost regelementată prin utilizarea dotărilor și echipamentelor achiziționate de GNM în proiectul „Echipamente de monitorizare și control pentru Garda Națională de Mediu”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Investiția I.3. Dezvoltarea capacităților intituționale de monitorizare publică și control pentru gestionarea deșeurilor și prevenirea poluării, Subinvestiția I3.a Echipamente de monitorizare și control pentru Garda Națională de Mediu Componenta 3: Managementul deșeurilor cod C3/I3.a”.