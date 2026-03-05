Cu ochii pe dobânzi, Nazare zice că vom avea buget săptămâna viitoare

177859 – 05032026 – Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă când se va adopta bugetul, cum va evolua economia şi cum merg încasările la buget.

„Sperăm că săptămâna viitoare să aprobăm în Guvern bugetul pe 2026. Avem o consolidare semnificativă de 1,4% din PIB. Este vorba de integrarea acestei corecţii într-un mod credibil pentru agenţii şi pentru Comisie”, a spus Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare la Conferinţa PwC CEO Survey 2026.

Acesta a explicat că procesul de consolidare fiscală trebuie să fie unul credibil pentru instituţiile internaţionale.

”Trebuie să ne schimbăm întreaga viziune asupra modului în care adoptăm aceste bugete. Ca să putem să avem predictibilitate fiscală, construcţia bugetară trebuie să fie mult mai atent făcută, şi din perspectiva veniturilor, şi din perspectiva cheltuielilor, şi exact ăsta este mesajul pe care îl transmit tuturor miniştrilor şi linia pe care am încercat s-o ţin în coaliţie”.

Conform acestuia, reducerea deficitului va ajuta la scăderea dobânzilor, unul dintre cele mai importante elemente pentru creşterea economică.

„Cu cât reuşim să scădem dobânzile mai mult şi cu cât reuşim să creştem încrederea agenţiilor, vom putea, poate din toamnă, să ridicăm perspectiva de la negativ la stabil şi să ridicăm ratingul în mod real, nu doar perspectiva, şi atunci, bineînţeles, că în piaţă se va simţi mult mai mult. Dobânzile vor scădea, şi asta ajută enorm creşterea economică. Poate cel mai important element care ajută o creştere economică mai puternică este ceea ce facem în zona de dobânzi şi ceea ce se transmite de către agenţiile de rating. În viitor, ambiţia trebuie să fie mult mai mare, pentru că potenţial există”.

Nazare a mai declarant că suntem în ultimul an al PNRR, iar aceste sum ear trebui să fie atrase cu prioritate, pentru că ” Este ultima şansă!”.

”Creşterea economică de 1% pentru acest an, anunţată de Comisia de Prognoză, este o creştere în linie cu evaluările tuturor agenţiilor, FMI şi Comisiei Europene, deci suntem cumva în această zonă.

Cred că din vară, iunie–iulie, vom vedea o decelerare semnificativă a inflaţiei”, a mai spus ministrul Finanțelor.