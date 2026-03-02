Cum riscă cele mai recente lovituri să deschidă cutia Pandorei în Golf

177829– 02032026 – Pentru a doua oară în opt luni, Statele Unite și Israelul au efectuat lovituri militare în Iran. În iunie anul trecut, Washingtonul s-a concentrat aproape în întregime pe programul nuclear al Iranului, loviturile americane țintind trei dintre instalațiile nucleare cheie ale Republicii Islamice, iar Israelul lovind un set mai larg de ținte strategice, inclusiv comandanți militari, instalații de lansare și producție de rachete și infrastructură nucleară.

De data aceasta, Statele Unite și Israelul au desfășurat o operațiune militară comună radicală împotriva conducerii și capacităților iraniene. Președintele Donald Trump a cerut “schimbare de regim, după ce protestatarii iranieni au fost reprimați cu cruzime de propriul guvern la începutul acestui an. Sâmbătă și duminică armatele americane și israeliene au lovit sute de locuri din întreaga țară și au vizat mai mulți lideri de top, inclusiv liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis împreună cu membrii familiei sale și consilieri cheie.

Dar următoarele faze probabile ale conflictului sunt semnificativ mai complicate decât cele cu care s-a confruntat Washingtonul în urma protestelor de anul trecut. Operațiunea Midnight Hammer, așa cum a fost numit acel atac, a fost îndrăzneață, dar limitată, răspunsul Iranului lovind în avans o bază americană evacuată din Qatar. Obiectivele erau clare, locurile familiare planificatorilor militari, iar cele două părți au evitat un ciclu escalativ.

În schimb, atacul recent, numit Operațiunea Epic Fury, a deschis o Cutie a Pandorei, fără un obiectiv clar la îndemână și nicio cale clară către deescaladare. Înainte de lovituri, Iranul avertizase că va riposta, ceea ce ridică nivelul general de risc. Chiar și în starea sa slăbită, regimul are încă o putere mare. Din iunie anul trecut, a luat măsuri pentru a-și reconstrui arsenalul de rachete balistice, ceea ce evaluarea militară israeliană a descris ca “un ritm rapid”. Poate trage sute de rachete asupra bazelor, intereselor și aliaților SUA și poate activa rămășițele rețelei sale regionale de parteneri și aliați.

“După ce terminăm, luați-vă țara înapoi”, i-a îndemnat Trump pe iranieni.

Dar calea către o revoltă populară care dislocă cu succes regimul este departe de a fi clară. Bombele pot degrada infrastructura, pot slăbi capacitățile și elimina liderii. Dar nu produc alternative politice organizate. Publicul iranian este neînarmat, fragmentat și se confruntă cu unul dintre cele mai securitizate state din regiune. Chiar și un regim slăbit păstrează instituții coercitive – Gărzile Revoluționare, serviciile de informații, forțele de securitate internă – care sunt construite tocmai pentru astfel de momente.

Trump a anticipat acest atac după ce la sfârșitul lunii decembrie protestatarii iranieni au ieșit în stradă. Furia a fost inițial centrată în rândul comercianților care au fost nemulțumiți de prăbușirea monedei naționale, dar s-a extins rapid în toată țara cu apeluri la înlăturarea regimului. Ceea ce a urmat a fost o campanie intensă de înăbușire a protestelor: cel puțin câteva mii de persoane au fost ucise. Odată cu creșterea numărului de morți, Trump a avertizat pe 2 ianuarie că SUA și-au luat angajamentul să sprijine protestatarii.

Deși guvernul iranian s-a confruntat și a înăbușit revolte repetate în ultimii ani, această amenințare din partea SUA a fost o schimbare semnificativă. Răspunsurile anterioare ale americane au fost în pare parte declarații de sprijin pentru drepturile protestatarilor, pentru condamnarea regimului și sancționarea celor implicați în represiune.

Totuși, prima reacție concretă a lui Trump a fost economică, anunțând tarife de 25% pentru cei care tranzacționează cu Republica Islamică și adăugând ulterior sancțiuni americane împotriva rețelelor iraniene “shadow banking” și a oficialilor regimului. Al doilea a fost implicarea personală a lui Elon Musk pentru a ajuta la contracararea întreruperii internetului din Teheran și, se pare, trimiterea a mii de unități Starlink în Iran. Un al treilea pas a fost respingerea, deși pe termen scurt, a continuării angajamentului diplomatic cu regimul atât timp cât represiunea a continuat. (Înainte de asta, ministrul de externe al Iranului ar fi fost în contact cu trimisul special al lui Trump.) Toate acestea au fost însoțite de apelul lui Trump adresat iranienilor de a continua să protesteze.

La rândul său, Teheranul a căutat să descurajeze intervenția SUA cu amenințări proprii. Liderii regimului au precizat că vor trata orice atac asupra Republicii Islamice, mare sau mic, ca necesitând un răspuns major, sugerând că trupele și bunurile SUA (și ale partenerilor săi de securitate) din întreaga regiune vor fi distruse.

Dacă conducerea Iranului era îngrijorată de Trump, totuși, a fost mai imediat alarmată de intensitatea furiei cu care se confrunta în stradă. Chiar și după standardele unui regim nemilos, s-a mișcat cu o promptitudine alarmantă pentru a ucide atât mii de oameni, cât și impulsul crescând al mișcării. De fapt, tocmai pentru că amenințările lui Trump nu au fost susținute imediat de pregătirea pentru postura militară, ele ar fi putut servi ca un stimulent pervers pentru ca regimul să restabilească controlul, indiferent de cost, înainte ca Statele Unite să poată desfășura mijloace militare în regiune.

Pe măsură ce tensiunile au crescut, aliații și partenerii americani din regiune au rugat Washingtonul să nu acționeze grăbit, deoarece ar fi expuși unor represalii iraniene. La mijlocul lunii ianuarie, Statele Unite și-au sporit activele militare în regiune, inclusiv două grupuri de portavioane și zeci de aeronave, o acumulare și o amploare nemaivăzute de la războiul din Irak, în urmă cu mai bine de două decenii. Pe măsură ce puterea de foc a SUA a luat poziție în întreaga regiune, Trump a lansat un ultimatum către Teheran: forța de adunare ar putea lansa un atac “mult mai rău decât în iunie, cu excepția cazului în care Teheranul a acceptat un ” deal“ corect și echitabil care includea abandonarea programului nuclear la minimum și, mai ambițios, dezvoltarea rachetelor balistice și sprijinul pentru aliații regionali nestatali.

O serie de apeluri și angajamente în rândul intermediarilor regionali au încercat să redeschidă canale diplomatice care au stagnat în mare parte de la războiul de 12 zile de anul trecut. În februarie, au avut loc trei runde de discuții în Oman și Elveția. Deși aceștia au reușit să reducă unele decalaje, au rămas puncte în divergență, în special în ceea ce privește concesiunile nucleare iraniene și reducerea sancțiunilor SUA. Eforturile Iranului de a lăsa deoparte problemele nonnucleare, inclusiv programul său de rachete și sprijinul pentru aliații nestatali, nu au corespuns așteptărilor Washingtonului.

Pașii diplomatici nu au fost însă suficienți. Președintele însuși și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care se desfășoară discuțiile. În discursul său privind starea Uniunii, Trump a afirmat că iranienii își urmăreau din nou ambițiile sinistre “pe frontul nuclear și ”lucrează pentru a construi rachete care vor ajunge în curând în Statele Unite ale Americii“.

Niciuna dintre aceste amenințări nu era însă iminentă. Deși Teheranul a refuzat accesul inspectorilor internaționali la instalațiile sale nucleare avariate, Statele Unite au făcut o evaluare că în prezent nu are loc nicio îmbogățire a uraniului. Continuarea AICI