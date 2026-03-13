De la 1 aprilie, Guvernul compensează cu 85 de bani/l motorina pentru transportatori

De la 1 aprilie, Guvernul compensează cu 85 de bani/l motorina pentru...

177950– 13032026 – Guvernul a aprobat prelungirea, până la sfârșitul acestui an, a schemei de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la motorină prin compensarea parțială a accizei la motorina utilizată drept combustibil de motor de către operatorii de transport.

Peste 6.200 de operatori economici pot beneficia de acest ajutor pentru motorina cumpărată până la 31 decembrie 2026, sub formă de grant, de la data intrării în vigoare a hotărârii aprobate astăzi de Guvern, până la 30 aprilie 2027.

Schema de ajutor de stat este în valoare de peste 650 de milioane de lei.

Măsura are în vedere continuăarea susținerii mediului de afaceri, în actualul context generat de creșterea prețului la motorină, sprijinirea firmelor de transport pentru a reduce impactul fluctuațiilor prețului motorinei asupra costurilor de operare, menținerea competitivității operatorilor români și asigurarea continuității serviciilor de transport.

De asemenea, se vizează limitarea efectelor negative ale volatilității piețelor internaționale de energie.

Compensarea creșterii prețului la motorină prin compensarea parțială a accizei se acordă astfel:

Pentru motorina achiziționată în intervalul 1 octombrie 2025 – 31 decembrie 2025 – 40 de bani/l

Pentru motorina achiziționată în intervalul 1 ianuarie 2026 – 31 martie 2026 – 65 de bani/l

Pentru motorina achiziționată în intervalul 1 aprilie 2026 – 31 decembrie 2026 – 85 de bani/l

Pentru motorina achiziționată în perioada 1 aprilie 2026– 31 decembrie 2026, există și o valoare de 1.954,29 lei la 1.000 de litri.

Plățile se fac din bugetul Ministerului Finanțelor, în limita bugetului alocat schemei.

Firmele trebuie să aibă un cont special la Trezorerie pentru subvenții și transferuri, ca să primească banii.

Ministerul Finanțelor și Ministerul Transporturilor vor analiza trimestrial condițiile pieței și contextul economic și pot modifica valoarea ajutorului de stat.

Cererile aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a hotărârii aprobate se vor soluționa conform regulilor vechi.

Sintagma „compensarea creșterii accizei la motorină” din Hotărârea Guvernului nr. 1094/2025 se înlocuiește cu „compensarea creșterii prețului la motorină prin compensarea parțială a accizei”.

Despre limitarea prețului carburanților la pompă, în contextul războiului din Golf, Guvernul nu a luat în discuție nicio măsură. Premierul Ilie Bolojan a precizat că nu poate fi vorba de o reducere a accizelor pentru motorină și benzină întrucât această măsură nu va garanta scăderea sau menținerea prețului la pompă. Dimpotrivă, speculanții, așa cum se întâmplă și acum, ar putea crește prețul. În prezent, prețurile la pompă sunt în mare măsură speculate având în vedere că România nu importă petrol din zona Golfului.