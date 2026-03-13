De la 1 iulie 2026, salariul minim net crește la 2.699 lei/lună

177949– 13032026 – Guvernul a aprobat Hotărârea pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care prevede majorarea nivelului acestuia la 4.325 lei brut lunar începând cu data de 1 iulie 2026, față de 4.050 lei cât este în prezent.

Potrivit Ministerului Muncii, din luna iulie 2026, tariful orar va fi de 25,949 lei/oră pentru un program complet de lucru de 166,667 ore, în medie, pe lună.

Majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată reprezintă o creștere de 6,8%, ceea ce în valoare absolută înseamnă 275 de lei în sumă brută.

Astfel, în valoare netă, salariul va fi de 2.699 lei (cu deducerea de 200 lei), majorarea pe net fiind de 125 lei.

În România, beneficiază în prezent de salariul de bază minim brut garantat în plată un număr de 831.382 de salariați.

De majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la 4.325 de lei vor beneficia un număr de 1.759.027 salariați.