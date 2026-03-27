De sâmbătă, linia 196 va asigura o legătură directă între Aeroportul Băneasa, Gara de Nord și Autogara Filaret

De sâmbătă, linia 196 va asigura o legătură directă între Aeroportul Băneasa,...

178077 – 27032026 – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) prelungește, de sâmbătă, 28 martie 2026, traseul liniei 196, autobuzele urmând să asigure o legătură directă între trei noduri importante de transport, și anume Aeroportul Băneasa, Gara de Nord și Autogara Filaret.

Astfel, de sâmbătă, linia 196 va funcționa, cu un parc de vehicule adaptat corespunzător, astfel:

– pe sensul spre „Autogara Filaret”: „Aeroport Băneasa”, Şos. Bucureşti-Ploieşti, Bd. Poligrafiei, Str. Parcului, Bd. Expoziţiei, Str. Aviator Popişteanu, Bd. Ion Mihalache, Bd. Banu Manta, Şos. Nicolae Titulescu, Calea Griviţei, Piaţa Gării de Nord, Str. Witing, Calea Plevnei, Str. Ştirbei Vodă, Bd. Eroilor, Str. Doctor Dumitru Bagdasar, Şos. Panduri, Bd. Tudor Vladimirescu, Str. Odoarei, Şos. Viilor, Str. Fabrica de Chibrituri, Str. Dr. Constantin Istrati, „Autogara Filaret”;

– pe sensul spre „Aeroport Băneasa”: „Autogara Filaret”, Str. Dr. Constantin Istrati, Şos. Viilor, Str. Odoarei, Bd. Tudor Vladimirescu, Şos. Panduri, Str. Doctor Rainer Francisc Iosif, Bd. Eroilor, Splaiul Independenţei, Str. Constantin Noica, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Str. Gării de Nord, Piaţa Gării de Nord, Calea Griviţei, Şos. Nicolae Titulescu, Bd. Banu Manta, Bd. Ion Mihalache, Str. Aviator Popişteanu, Bd. Expoziţiei, Str. Parcului, Bd. Poligrafiei, Şos. Bucuresti-Ploieşti, „Aeroport Băneasa”.

Informații detaliate despre programul de circulație pot fi aflate pe platforma maps.mo-bi.ro, pe aplicația gratuită InfoTB sau pe site-ul operatorului de transport, stb.ro.