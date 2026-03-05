Deputatul Mircea Fechet spune că România are nevoie de un T – Zero în mediul academic: Închideți ”croitoria la comandă” de diplome pentru cariere publice!

177855 – 05032026 – Mircea Fechet a lansat, din Parlamentul României, un apel la responsabilitate către universități și către toți cei implicați în validarea parcursului academic al demnitarilor și funcționarilor publici, avertizând că degradarea standardelor universitare afectează direct credibilitatea statului.

Deputatul liberal Mircea Fechet a transmis un mesaj tranșant: criza de încredere la toate nivelurile pe care o traversează România a fost generată inclusiv prin acordarea diplomelor discutabile și a titlurilor academice care nu reflectă competențe reale. Mircea Fechet susține că transferul exclusiv al responsabilității către clasa politică ocolește rolul esențial al instituțiilor de învățământ superior în certificarea acestor titluri și validarea incompetenței în serviciul public. Deputatul a criticat tolerarea unor practici care au coborât standardul academic și a cerut oprirea „croitoriei la comandă” prin care diplomele devin instrumente pentru avans profesional, notorietate sau obținerea unor beneficii financiare. Mircea Fechet propune – în locul intervențiilor punctuale tardive de deconspirare a fraudelor academice – consolidarea unui mecanism care să protejeze performanța: criterii unitare pentru acordarea licențelor, exigență la nivel de masterat și doctorat, evaluatori independenți, acces public la susținerea lucrărilor și aplicarea consecventă a sancțiunilor acolo unde minciuna acoperă competențe fictive.

„Incompetența miroase înainte să se vadă. Are un iz greu, persistent, care se insinuează în decizii, în idei și mai ales în rezultate, așa cum s-a întâmplat în România ultimilor 35 ani. Când spațiul public e invadat de CV-uri umflate, mincinoase, și de competențe firave, unii îndreaptă degetul spre Parlament sau Guvern. E cel mai comod să facă asta, dar gestul plasează vina pe țapul ispășitor. Pentru că diplomele nu se emit în ședințe de partid, se emit în universități.

Am ajuns, ca stat, în situația rușinoasă în care cei care și-au scris minciuni în CV le vând ca mici greșeli sau neînțelegeri, iar alții direct ca fakenews-uri. Vorbim despre demnitari cu titluri sonore și un nivel de înțelegere care trădează lacune serioase și care nu suportă comparație nici cu elevi mediocri de clasa a opta. Dincolo de această realitate, e un sistem care a validat acele parcursuri.

Politicienii, funcționarii, slujbașii statului nu și-au acordat singuri licențele, masteratele sau doctoratele. Unii poate au forțat nota, alții poate au plătit pentru indulgență. Însă mediul academic e cel care a tolerat această ”croitorie pe comandă” de valori menită să acopere non-valori. A închis ochii, a semnat și a pus ștampila. A promovat și acceptat complice compromisul mic, repetat, până când compromisul a devenit normă”, a spus Mircea Fechet, care a subliniat că propunerea sa nu urmărește culpabilizarea exclusivă a mediului academic, ci restabilirea unui echilibru instituțional în care responsabilitatea este asumată.

Deputatul liberal avertizează că, în lipsa unei reacții ferme din partea universităților, spațiul public va continua să fie „o arenă în care defilează titluri academice multe și competență puțină”, iar efectele vor fi directe asupra calității deciziei publice și asupra încrederii românilor în educație și în stat.

„Să nu ne ascundem după deget: problema reală pe care o are România este de credibilitate la toate nivelurile. O universitate trăiește din autoritate morală. Dacă standardele sunt negociabile, dacă exigența diferă în funcție de nume, funcție sau relații, atunci întreaga construcție se fisurează. Cine a permis ca o diplomă universitară să fie ornament pentru un CV și o justificare pentru obținerea unui spor, e vinovat pentru că în loc să urce standardul academic, l-a coborât în mocirla imposturii care murdărește scena politică și zdrobește ambiții.

E ușor să ieși public și să condamni plagiatul după ce a devenit subiect de presă. Mai greu este să construiești mecanisme care îl previn: reguli clare la acordarea licențelor, standarde ferme pentru masterate, exigență în doctorat. Cu verificări reale, acces public la lucrări, evaluatori independenți, sancțiuni aplicate consecvent pentru a ține la principii. Prin greutăți se ajunge la stele…

Departe de mine să arunc vina exclusiv pe universități, însă se impune un Moment T-Zero de asumare. Dacă vrem să nu mai vedem slujbași ai statului cu titluri discutabile, universitățile trebuie să fie primele care spun: ”Până aici!”. Fără rețele de influență, fără doctorate ”de serviciu” făcute pe bandă rulantă, fără evaluări întârziate ale imposturii.

Altfel, vom continua să asistăm la un spectacol al aparențelor, iar spațiul public va fi o arenă în care defilează titluri academice multe și competență puțină. Și, cu fiecare nou scandal care roade încrederea în educație, vom pierde toți”, a menționat deputatul Mircea Fechet în cadrul unei declarații în Parlament.