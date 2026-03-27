Deschiderea ocazională a unui punct de trecere a frontierei în zona comunei Uivar, județul Timiș

178075– 27032026 – La inițiativa Consiliului Județean Timiș, în colaborare cu autoritățile române și sârbe, va fi deschis temporar un punct de trecere a frontierei în zona comunei Uivar, județul Timiș. Acesta va funcționa pe pista de biciclete amenajată de-a lungul canalului Bega, între Timișoara (România) și Zrenjanin (Serbia).

Punctul de trecere va avea următorul program de funcționare:

28-29 martie, între orele08:00–20:00;

25-26 aprilie, între orele 08:00–20:00;

02-03 mai, între orele 08:00–20:00;

7-8-9-10 mai, între orele 08:00–20:00;

29-30-31 mai, între orele 08:00–20:00 (inclusiv pentru traversare pe apă).

Scopul acestei deschideri temporare este de a încuraja mobilitatea transfrontalieră și de a atrage vizitatori în contextul evenimentelor culturale desfășurate pe ambele maluri ale canalului Bega, în România și Serbia.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara a luat toate măsurile necesare pentru asigurarea unei desfășurări eficiente și sigure a formalităților de trecere a frontierei pentru participanții la evenimente, cât și pentru turiști.

Atenție! Persoanele care doresc să tranziteze frontiera în Serbia trebuie să dețină un document de călătorie valabil – carte de identitate sau pașaport. În cazul minorilor este obligatorie prezentarea tuturor documentelor legale necesare pentru ieșirea din țară, conform legislației în vigoare.