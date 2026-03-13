Zelenski a dat asigurări că nu va închide nicio școală cu predare în limba română

Despre comunitatea românească din Ucraina s-a discutat și la Palatul Victoria

177941– 13032026 – Prim-ministrul Bolojan s-a întâlnit joi după-amiază, la Palatul Victoria, ci președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Cei doi au discutat, printrer altele, despre cooperarea militară, economică, energetică şi în domeniul transporturilor.

În domeniul energetic, au fost evidențiate proiectele de interconectare electricǎ, precum şi oportunitățile oferite de proiectul Coridorul Vertical și de rezervele de hidrocarburi din Marea Neagră, iar în domeniul transporturilor, posibilitățile de colaborare pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, cu accent pe interconectarea rutieră, feroviară, navală. În acest context s-a discutat despre oportunitatea realizării unui pod peste Dunăre între localitățile Orlivka și Isaccea, despre funcționarea liniei directe de cale ferată Kiev – București, precum și despre deschiderea unor puncte comune de trecere a frontierei.

Totodată, a fost analizată posibilitatea de colaborare în procesul de reconstrucție a Ucrainei, inclusiv utilizarea oportunităților oferite de mecanismul european de finanțare europeană și investiții strategice pentru frontiera estică EastInvest. Au fost discutate și proiectele comune în industria de apǎrare, precum construirea de drone în România folosind expertiză ucraineană, cu utilizarea Programului SAFE.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat, în cadrul întrevederii, importanța respectării drepturilor minorității române din Ucraina, inclusiv dreptul la educație în limba română şi a libertății religioase, menționând că Guvernul României are întreaga disponibilitate să susțină renovarea școlilor în care învață copiii etnicilor români. ”Comunitatea românească din Ucraina și cea ucraineană din România sunt punți de legătură între țările noastre”, a punctat prim-ministrul Bolojan.

Președintele Volodimir Zelenski a dat asigurări că nicio școală din comunitățile românești din Ucraina nu va fi închisă.

Prim ministrul Bolojan a salutat decizia ca în fiecare an, în data de 31 august, să fie celebratǎ Ziua Limbii Române în Ucraina.

Aceste aspecte au fost discutate de președintele ucrainean și cu omologul său român, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, în întrevederea care avusese loc cu puțin timp înainte.