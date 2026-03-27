Devansare calendar pentru plata pensiilor în luna aprilie 2026

178074 – 27032026 – Având în vedere faptul că luna aprilie 2026 este marcată de Sărbătorile Pascale, Casa Națională de Pensii Publice a întreprins toate demersurile pentru asigurarea sumelor necesare plății în avans a pensiilor și indemnizațiilor care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii și pentru tipărirea și expedierea taloanelor de pensii către oficiile poștale, în vederea distribuirii, anunță Ministerul Muncii.

În același timp, au fost transmise comunicări către C.N.Poșta Română S.A. și instituțiile bancare cu care CNPP are încheiate convenții de distribuire și plată a pensiilor.

În aceste condiții toate pensiile care se achită prin intermediul factorilor poștali vor fi distribuite până la data de 9 aprilie, iar conturile bancare pentru beneficiarii care au optat pentru această modalitate de plată vor fi alimentate pe data de 8 aprilie.

În ceea ce privește ajutoarele one-off, acordarea acestora este prevăzută în proiectul legii bugetului asigurărilor sociale pe anul 2026. Având în vedere că actul normativ a fost contestat la Curtea Constituțională, CNPP apreciază că ajutoarele one-off nu se pot acorda în luna aprilie, urmând să fie achitate în luna mai.