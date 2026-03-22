Diana Buzoianu:  România nu este groapă de gunoi!

178019 – 22032026 – România nu este groapă de gunoi, iar deşeurile nu trebuie să intre în ţară cu eticheta falsă de produse second-hand, pentru ca, apoi, să ajungă pe câmp sau să fie arse ilegal, a afirmat, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului a anunţat publicarea în transparenţă decizională, pe site-ul Ministerului Mediului, a proiectului de Ordonanţă de Urgenţă, iniţiată împreună cu ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, prin care sunt instituite reguli mult mai stricte pentru importul de produse second-hand.

Potrivit ministrului, noul act normativ înseamnă că nicio haină, nicio mobilă, niciun echipament nu mai intră pe piaţa românească fără să fie curăţat, dezinfectat şi certificat în prealabil de către un operator autorizat, la fel şi orice anvelopă uzată care nu îndeplineşte standarde tehnice clare de siguranţă rutieră.

De asemenea, orice produs periculos descoperit la frontieră sau pe piaţă este returnat imediat în ţara de origine, pe cheltuiala exclusivă a operatorului economic vinovat, în timp ce introducerea de produse uzate în România cu scop de eliminare sau depozitare finală este interzisă prin lege şi constituie infracţiune.

Persoanele şi instituţiile pot transmite opinii/propuneri/sugestii pe marginea proiectului de act normativ până cel târziu pe data de 30 martie 2026.