Discuții despre dezvoltarea unor modele de pregătire pentru medicina de urgență și ATI pentru răspunsul la situații de criză

177900 – 10032026 – Ministrul Sǎnǎtǎții, Alexandru Rogobete, și secretarul de stat Raed Arafat, șeful DSU, au discutat cu Florika Fink-Hooijer, director general al Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA), agenție a Comisiei Europene responsabilă de pregătire și răspuns în situații de urgență sanitară, despre modul în care România își poate consolida capacitatea de pregătire și răspuns în situații de criză sanitară, dar și despre instrumentele prin care cooperarea europeană poate sprijini acest proces.

Având în vedere presiunea mare pe UPU care există în sistemul de sănătate din România, necesitatea unor protocoale clare pentru funcționarea sub presiune a sistemului, precum și nevoia ca terapia intensive să fie pregătită în orice moment să preia pacienți, s-a discutat despre despre dezvoltarea unor modele de pregătire pentru medicina de urgență și pentru terapia intensivă, despre schimburi de expertiză și know-how, dar și despre modul în care România poate valorifica mai bine mecanismele europene dedicate pregătirii pentru crize sanitare.

”Un stat poate avea mecanisme de intervenție bine organizate, poate avea armată și structuri de protecție civilă puternice, dar fără un sistem de sănătate solid capacitatea reală de răspuns rămâne limitată”, a spus ministrul Sănătății.