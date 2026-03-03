DNSC avertizează din nou: „Phishing-ul e ușor de recunoscut” este un MIT

177835– 03032026 – Realitate: Atacurile de tip phishing au devenit din ce în ce mai sofisticate. Multe mesaje, e-mailuri, SMS-uri sau apeluri pot părea perfect legitime, imitând instituții cunoscute.

Cum funcționează?

Este trimis un mesaj aparent autentic, cu un ton alarmist și o cerere urgentă (ex: confirmarea unui cont sau a unei plăți). Mesajul conține un link către un site care copiază pagina oficială a unei instituții. După introducerea datelor personale (parole, coduri de autentificare, date bancare), acestea ajung direct în mâinile atacatorilor.

Recomandări:

Nu accesați linkuri sau atașamente din mesaje nesolicitate.

Verificați cu atenție adresa expeditorului și eventualele semne de fraudă.

Verificați direct site-ul oficial, tastând manual adresa în browser.

Activați autentificarea multifactor și alertele pentru activitatea conturilor.

Contactați instituția printr-un canal oficial, nu prin linkul din mesaj.

Atenția la detalii și verificarea surselor sunt esențiale pentru a preveni compromiterea datelor.