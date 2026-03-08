DNSC: Și de 8 Martie, ai grijă și de siguranța ta online!

177883 – 08032026 – Proiectul național de educație digitală #SigurantaOnline, susținut de Directoratul Național de Securitate Cibernetică, Poliția Română și Asociația Română a Băncilor, oferă femeilor, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, recomandări pentru evitarea fraudelor online.

Tentativele de fraudă tind să se intensifice în această perioadă, pe fondul apariției unor site-uri false de cadouri, notificări fictive de livrare sau alte scheme de înșelăciune în mediul digital. Această perioadă este exploatată de infractorii digitali, care folosesc mesaje emoționale, promisiuni de cadouri sau relații construite artificial pentru a convinge victimele să ofere bani sau date personale.

În ultimii ani, autoritățile au semnalat tot mai des cazuri de romance scam, un tip de fraudă în care infractorii creează relații aparent autentice pe rețele sociale sau aplicații de dating. După zile sau chiar luni de conversații, aceștia ajung să ceară bani invocând situații urgente – un bilet de avion pentru a veni în vizită, o problemă medicală sau un colet care trebuie „deblocat” la vamă. Acest tip de fraudă nu se bazează pe tehnologie sofisticată, ci pe încredere și manipulare emoțională. În multe cazuri, victimele își dau seama prea târziu că persoana cu care au vorbit nu există în realitate.

În apropierea zilei de 8 Martie apar însă și alte capcane: mesaje care anunță că ai primit flori, invitații să revendici un premiu sau linkuri către „oferte speciale pentru femei”. Uneori, aceste mesaje cer plata unei taxe mici de livrare, alteori trimit către pagini false care colectează date personale sau bancare.

La ce ar trebui să fie atente femeile în mediul online de 8 Martie

Cadouri sau flori surpriză care cer plata livrării

Mesajele care anunță că ai primit un cadou sau un buchet de flori, dar îți cer să plătești transportul, sunt o metodă frecventă de fraudă. Dacă nu recunoști expeditorul sau contextul, este mai bine să verifici înainte de a face orice plată.

Linkuri primite pe rețele sociale

Mesajele care te invită să „votezi”, să accesezi o ofertă specială sau să revendici un premiu pot duce către pagini create special pentru furtul datelor. Înainte de a accesa un astfel de link, verifică sursa sau caută manual pagina oficială.

Magazine online care apar brusc cu reduceri spectaculoase

În perioadele marcate de bucurie și emoție, apar frecvent site-uri false care imită branduri cunoscute pentru a atrage utilizatorii către oferte false. O verificare rapidă a adresei site-ului și a recenziilor poate face diferența.

Solicitări de date bancare sau parole

Nicio companie legitimă nu îți va cere datele cardului sau parolele prin mesaje SMS, aplicații de comunicare sau rețele sociale. Dacă primești o astfel de solicitare, este un semn clar de fraudă.

Mesaje sau relații online care evoluează rapid spre cereri de bani

În fraudele de tip romance scam, conversațiile devin foarte personale și intense într-un timp scurt, iar apoi apare o urgență financiară. În astfel de situații, verificarea identității și refuzul de a trimite bani sunt esențiale.

Pe platforma sigurantaonline.ro, utilizatorii pot găsi ghiduri, exemple de fraude comune și quiz-uri interactive prin care își pot testa cunoștințele despre siguranța digitală.

Un cadou de 8 Martie ar trebui să aducă bucurie – nu surprize neplăcute în contul bancar.

Mai multe informații și resurse sunt disponibile pe www.sigurantaonline.ro/.