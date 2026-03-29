Doi polițiști de frontieră arestați pentru mită la Vama Borș

178086 – 29032026 – Doi polițiști de frontieră au fost arestați pentru luare de mită și fals intelectual. Cei doi lucrau la punctul de trecere a frontierei Borș, din județul Bihor.

Potrivit unor surse judiciare, polițiștii opreau șoferi de tir străini și le cereau bani pentru a le permite să își continue drumul. În acest mod ar fi câștigat chiar și o mie de euro pe zi, spun aceleași surse.

Anchetatorii vorbesc despre un dosar în care cei implicați ar fi acționat ca niște „haiduci moderni”. Potrivit informațiilor din anchetă, doi polițiști de frontieră opreau în mod sistematic șoferi de TIR străini și le cereau bani pentru a le permite să își continue drumul.

Potrivit surselor judiciare, polițiștii de frontieră opreau camioanele și îi acuzau pe șoferi de diverse abateri inexistente. Uneori invocau opriri în locuri nepermise, depășiri de viteză sau probleme cu documentele. În alte cazuri, inventau necesitatea unor acte care, în realitate, nu sunt solicitate nici pe teritoriul României, nici în Uniunea Europeană.

Potrivit anchetatorilor, cei doi agenți își numeau locul de muncă „fabrica de bani” și aveau chiar „targeturi” financiare de aproximativ 1.000 de euro pe zi. În discuțiile interceptate, polițiștii spuneau că banii trebuie obținuți de la șoferi străini, deoarece românii ar putea reclama mai repede astfel de abuzuri.

În cele din urmă, ancheta a pornit chiar de la o sesizare făcută de un român. Prietenul acestuia, un șofer de TIR bulgar, i-a povestit cum a fost înșelat în vamă, iar cazul a fost anunțat autorităților.

Potrivit unor surse judiciare, șoferul bulgar a oprit lângă o toaletă din zona punctului de frontieră, moment în care polițiștii i-ar fi spus că trebuie să plătească 2.000 de euro pentru parcare neregulamentară și că i se va suspenda permisul pentru trei luni. Speriat, bărbatul a acceptat să le dea 200 de euro mită.

Reprezentanții Direcției Generale Anticorupție spun că unul dintre polițiști ar fi mers chiar cu șoferul la bancomat.

„În vederea obținerii sumei de bani, polițistul ar fi utilizat autospeciala de serviciu pentru a transporta persoana în cauză la o unitate bancară, în scopul retragerii numerarului”, a declarat Cristina Vamvore, reprezentant DGA.

În acel caz, șoferul a reușit să scoată doar 600 de lei, însă polițiștii au acceptat suma.

Într-un alt episod, un șofer maghiar a fost oprit pe motiv că asigurarea și ITP-ul nu ar fi fost valabile, deși acest lucru nu era adevărat. Pentru a scăpa de probleme, bărbatul le-a dat 200 de euro.

Pentru a nu atrage atenția, polițiștii foloseau coduri atunci când vorbeau despre bani. Astfel, „foaie” însemna o bancnotă de 100 de euro, iar „bomboane” erau bancnotele mai mici.

Experții spun că modul de operare pare unul improvizat și indică o anumită presiune financiară după schimbările din sistem.

„Mă miră modul lor de operare, pare că vine din vechi și denotă un pic de disperare. Fenomenul corupției nu poate fi redus la zero, dar trebuie stârpit în majoritate covârșitoare și ținut într-o anumită limită”, a declarat Vasile Zelca, presedinte SNPCC.

Potrivit acelorași surse judiciare, după intrarea României în spațiul Schengen, cei doi polițiști nu ar mai fi dat nicio amendă. De asemenea, evitau folosirea bodycam-urilor și se supărau pe colegii care le porneau. Sursa:tvrinfo