Dominic Fritz cheamă conducerea partidului să analizeze ”toate scenariile”

178000 – 19032026 – Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat, pentru luni, Comitetul Politic a partidului, pentru a analiza scenariile cu privire la poziția formațiunii pe care o conduce, atât în cadrul coaliției, cât și la Guvern. Potrivit lui Fritz, ”vom decide cum ne raportăm la dorința evidentă a PSD de a căuta noi alianțe cu extremiștii”, făcând trimitere la ” semnalele transmise de PSD de mai multe săptămâni că vrea alte aranjamente politice”.

Fritz a criticat poziționarea social-democraților cu privire la abordarea bugetului de stat și faptul că partenerii de coaliție ”testează o nouă majoritate”.

După cum se știe, PSD forțează în ultimele săptămâni împingerea USR în afara guvernării, la pachet cu schimbarea premierului Ilie Bolojan, căutând o formulă de guvernare tot cu un premier din partea PNL.

Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat permanent că nu există o colaborare cu AUR și că nu va exista o formulă de guvernare cu această formațiune, chiar dacă această coaliție se va rupe. De altfel, din punct de vedere al algoritmului politic, PSD și AUR ar reuși să aibă cu puțin peste 40% susținere în Parlament, insuficient pentru formarea unui guvern. O formulă PSD-PNl-UDMR și minorități naționale, fără USR, așa cum își doresc social-democrații și o parte dintre liberali, este posibilă pentru susținerea unui guvern.

”Indiferent de ce decide PSD, noi vom rămâne pe poziție. Nu vom guverna cu extremiștii. Nu vom vota măsuri care sărăcesc România. Și nu ne vom opri din reformele pe care le-am început”, a conchis Dominic Fritz.