Erdogan face apel la diplomație

177829– 02032026 – Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a discutat duminică cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre recentele atacuri asupra Iranului și tensiunile regionale.

În timpul apelului, Erdogan a îndemnat toate părțile să revină la diplomație și dialog, subliniind disponibilitatea de a oferi sprijin pentru procesul de pace.

Erdogan a subliniat, de asemenea, importanța unei coordonări strânse între Turcia și UE în timpul procesului.

SUA și Israelul au lansat sâmbătă un atac asupra Iranului, ucigând mai mulți lideri iranieni de top, inclusiv liderul suprem Ali Khamenei. Teheranul a ripostat cu o serie de atacuri cu drone și rachete care au vizat Israelul, activele SUA și mai multe țări din Golf.

Israelul și SUA au lansat un atac similar asupra Iranului în iunie anul trecut, declanșând un război de 12 zile înainte de a fi anunțată încetarea focului.