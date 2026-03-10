Experiența transformării Parlamentului României în drumul spre UE, relevantă pentru Parlamentul de la Chișinău

177899 – 10032026 – Deputatul Elena Doboș, secretar al Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților, a participat, la Chișinău, la un eveniment care a marcat jumătatea termenului de implementare a proiectului de înfrățire instituțională (twinning) al cărui beneficiar este Parlamentul Republicii Moldova și la care participă și Parlamentul României în calitate de partener junior.

Deputatul Doboș s-a referit pe larg la relevanța experienței României în faza de preaderare și a subliniat importanța capacității de adaptare permanentă a organelor parlamentare, pentru a gestiona volumul tot mai mare al acquis-ului UE: „Lucrările de armonizare europeană necesită resurse considerabile, în particular în cadrul Parlamentului. Dar, de asemenea, Parlamentul nu poate reuși fără o cooperare strânsă cu Guvernul. Procesele de planificare și coordonare între cele două ramuri trebuie îmbunătățite. Prin urmare, trebuie instituite organisme și proceduri solide.”

Aceasta a subliniat că, deși nu există un model unic sau ideal pentru constituirea structurilor parlamentare, totuși există anumite condiții prealabile: „proceduri clare și termene rezonabile care trebuie respectate, capacitate tehnică în cadrul administrației, un cadru eficace pentru cooperarea instituțională cu executivul, transparență în interiorul și în afara Parlamentului.”

La proiectul de înfrățire instituțională (twinning) intitulat „Consolidarea capacității Parlamentului Republicii Moldova și a rolului acestuia în procesul de aderare la UE”, care se derulează pe o durată de doi ani, participă Camera Deputaților, în calitate de partener junior, într-un consorțiu format alături de Senat, precum și de Parlamentele Greciei (ca partener senior), Italiei, Ungariei și Austriei.