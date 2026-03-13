Faceți diferența între conținutul online ilegal și cel dăunător

1779421– 13032026 – Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) atrage atenția utilizatorilor de servicii digitale asupra diferenței dintre conținutul dăunător și conținutul ilegal din mediul online și asupra modului în care acestea pot fi raportate către platformele digitale. În contextul volumului tot mai mare de informații distribuite online, este important ca utilizatorii să înțeleagă această diferență pentru a ști cui să se adreseze și ce pași trebuie urmați atunci când întâlnesc conținut problematic.

Ce este conținutul dăunător?

Conținutul dăunător online este un material publicat sau distribuit pe internet care, deși nu încalcă legea, poate afecta negativ siguranța, sănătatea, bunăstarea emoțională, demnitatea sau dezvoltarea utilizatorilor. În această categorie se încadrează, de exemplu: materiale care promovează comportamente riscante, conținut ofensator, manipulativ sau care poate influența negativ anumite categorii vulnerabile.

Chiar dacă nu este ilegal, conținutul dăunător poate avea efecte sociale și psihologice semnificative. Din acest motiv, platformele online stabilesc propriile reguli interne pentru gestionarea acestuia – termeni și condiții, standarde ale comunității sau politici de moderare.

Conținut dăunător versus conținut ilegal online

Este importantă identificarea corectă a tipului de conținut online deoarece procedura de raportare diferă. Principalele diferențe sunt:

conținutul dăunător nu încalcă legislația în vigoare și este gestionat exclusiv prin mecanismele puse la dispoziție de platformele online.

conținutul ilegal încalcă o normă juridică (penală, civilă, administrativă etc.), putând fi eliminat în baza mecanismelor prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) și a ordinelor emise de autoritățile competente în domeniul respectiv (autoritățile relevante).

Obligațiile platformelor online

Conform Regulamentului privind serviciile digitale, furnizorii de servicii intermediare, inclusiv platformele online, au câteva obligații:

de a pune la dispoziția utilizatorilor modalități de raportare a conținutului ilegal,

de a include în condițiile generale de utilizare informații cu privire la orice restricții pe care le impun în legătură cu utilizarea serviciului lor de către destinatarii serviciului (utilizatori).

În plus, atunci când restricționează conținut sau conturi, platformele trebuie:

să explice motivele deciziei;

să ofere utilizatorilor posibilitatea de a contesta decizia, prin implementarea unui sistem intern eficace de soluționare a plângerilor.

În plus, platformele online foarte mari și motoarele de căutare foarte mari au obligația de a evalua și reduce riscurile sistemice, inclusiv cele care pot afecta sănătatea publică, sănătatea minorilor, discursul civic și procesele electorale, siguranța publică, bunăstarea fizică și mentală a persoanei sau drepturi fundamentale precum dreptul la demnitate, dreptul la respectarea vieții private și de familie, drepturile copilului, libertatea de exprimare și de informare.

Soluționarea reclamațiilor cu privire la conținutul dăunător

ANCOM face următoarele recomandări utilizatorilor platformelor online:

să citească termenii și condițiile de utilizare a platformei, inclusiv regulile privind conținutul nepermis;

în cazul în care observă un astfel de conținut, să identifice categoria de conținut dăunător în care poate fi încadrat. Încadrarea corectă a conținutului poate asigura o evaluare precisă și eficientă a acestuia;

să raporteze direct către platformă conform mecanismelor puse la dispoziție de aceasta (de exemplu, prin utilizarea butoanelor „Report/Flag”).

ANCOM, în calitate de coordonator al serviciilor digitale din România, nu stabilește dacă un conținut este ilegal sau dăunător și nu poate dispune eliminarea acestuia.

Pe de altă parte, în cazul în care platforma nu a furnizat expunerea de motive în urma restricționării unui conținut sau posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, utilizatorii pot depune o plângere la ANCOM, utilizând formularul online dedicat, pentru a semnala o posibilă încălcare a prevederilor Regulamentului de către furnizorii de servicii intermediare.

Important! Autoritatea poate verifica doar respectarea obligațiilor ce revin furnizorilor de servicii intermediare stabiliți în România. În cazul platformelor/motoarelor de căutare online foarte mari (precum Facebook, Instagram, TikTok, Youtube etc.) supravegherea este realizată în comun de Comisia Europeană și coordonatorul serviciilor digitale din țara unde platforma sau motorul de căutare are sediul sau reprezentantul legal desemnat. ANCOM va redirecționa către aceste entități plângerile referitoare la încălcarea Regulamentului de către astfel de platforme.