Gata ”Cadastrul Apelor”

178061 – 26032026 – Administrația Națională „Apele Române” a finalizat ”Cadastrul Apelor”, una dintre cele mai ample inițiative de digitalizare a resurselor de apă din România. Proiectul oferă, pentru prima dată, o evidență digitală unitară a cursurilor de apă la nivel național, acoperind peste 236.000 km² și incluzând cadastrarea a peste 55.000 km de cursuri de apă dintr-un total de aproximativ 78.000 km (aproximativ 70%).

Proiectul a fost realizat în colaborare cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), Centrul Național de Cartografie, Agenția de Informații Geospațiale a Apărării (AIGA) și ROMATSA.

Pentru prima dată în România, delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apă a fost realizată utilizând tehnologii integrate de teledetecție și prelucrare geospațială, într-un proces complex care a inclus: achiziția de date LiDAR pentru peste 50.000 km², prin 120 de misiuni de zbor, realizarea de imagini aeriene de înaltă rezoluție (20 cm/pixel), în peste 400 de ore de zbor, desfășurate pe parcursul a 116 zile, generarea modelelor digitale ale terenului (DTM) și ale suprafeței (DSM) la nivel national, realizarea ortofotoplanului național, utilizat pentru identificarea exactă a cursurilor de apă și a zonelor de protecție și dezvoltarea unei platforme geospațiale moderne, în arhitectură cloud, pentru administrarea și analiza datelor hidrografice.

Un element inovator al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unei aplicații GIS integrate care permite analiza dinamicii albiilor (eroziune și sedimentare), monitorizarea extracției de agregate minerale și identificarea zonelor cu risc, inclusiv alunecări de teren în proximitatea lucrărilor hidrotehnice.

Totodată, proiectul a inclus un proces complex de colaborare instituțională pentru integrarea datelor în sistemul național de cadastru și carte funciară, inclusiv utilizarea platformei eTerra și emiterea deciziilor necesare pentru înscrierea bunurilor în domeniul public al statului.