Greaua moștenire: Ciucu nu vrea bani doar de la sectoare și de la Ilfov, ci de la toată lumea

177836– 03032026 – Discuțiile despre proiectul de buget pentru 2026 au generat din nou tensiuni în coaliția de guvernare, între liderii partidelor care formează Guvernul și ministrul Finanțelor. Chiar dacă de două luni țara funcționează la nivelul 1/12 din bugetul anului trecut, premierul Ilie Bolojan le-a dat asigurări liderilor liberali că proiectul bugetului de stat va fi gata la sfârșitul săptămânii viitoare, abia atunci trimis de la Guvern în Parlament, au precizat surse politice citate de Euronews România. Aceeași promisiune o făcea premierul și la jumătatea lunii ianuarie, când spunea că bugetul va fi gata ”săptămâna viitoare”.

Au fost mai multe contre atât între liderii partidelor din coaliție, cât și cu ministrul Finanțelor. Cele mai multe nemulțumiri, așa cum au apărut în spațiul public, au fost generate de intenția Primăriei Capitalei de a obține finanțări suplimentare nu numai de la sectoare și județul Ilfov, ci și de la alte primării din țară.

În ceea ce privește finanțarea, continuarea plăților pentru proiectele locale de dezvoltare din programele Anghel Saligny și Compania Națională de Investiții (CNI), în prezent Ministerul Dezvoltării nu dispune decât de un buget de 7,5 miliarde de lei. Potrivit surselor Euronews România, Ministerul Finanțelor nu poate să aloce mai mult de un miliard de lei, ceea ce înseamnă jumătate din banii alocați anul trecut pentru aceste programe.

Discuții tensionate între Kelemen Hunor și Ciprian Ciucu

Din acest motiv, au existat o serie de contre între liderul UDMR, Kelemen Hunor, și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Edilul Capitalei a încercat să convingă că dacă nu primește bani mai mulți, având în vedere datoriile moștenite, atunci poate să cadă acest Guvern.

Replica a venit prompt din partea liderului UDMR care a făcut aluzie la faptul că în general din București cade Guvernul cu adevărat, făcând referire la faptul că dezbaterile au loc în Parlament, iar votul în cazul unei posibile moțiuni de cenzură poate duce la debarcarea Guvernului.

Mai mult, Kelemen Hunor i-ar fi reproșat premierului Ilie Bolojan că de fapt vrea să transforme Ministerul Dezvoltării în ministerul subdezvoltării, aluzie la puținii bani alocați pentru această instituție.

Surse: Ciprian Ciucu acuză PSD că vrea să lase Primăria Capitalei subfinanțată

Certurile au continuat între Ciprian Ciucu și liderul PSD, Sorin Grindeanu. Președintele PSD nu a fost de acord ca Primăria Capitalei să fie exceptată de la plata a 14% din zona sumelor de echilibrare către un așa numit fond de solidaritate pentru primăriile aflate în dificultăți financiare în acest an.

Soluția discutată a fost respinsă de PSD, motiv pentru care Ciprian Ciucu, potrivit informațiilor Euronews România, i-a reproșat liderului social-democrat că dorește să lase Primăria Capitalei subfinanțată pentru a distribui acești bani către primăriile PSD din țară, cu riscul ca Bucureștiul să intre în incapacitate de plată.

Surse politice au mai precizat pentru Euronews România că a mai existat o polemică între liderul USR, Dominic Fritz, și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după ce acesta din urmă a propus ca toate primăriile din țară să primească echivalentul a 63% din încasările pe impozitul pe venit, dar să fie scoasă din zona acestor încasări declarațiile unice pentru profesiile liberale, precum cele de notari și avocați. A propus ca impozitul pe aceste profesii liberale să fie încasat direct la bugetul bugetul de stat, dar asta înseamnă că primăriile din țară vor fi văduvite de 3-4 miliarde de lei.

Dominic Fritz, primarul Timișoarei și lider USR, s-a opus unui astfel de demers. În același timp, social-democrații presează în această perioadă pentru a obține o finanțare de aproape 3,5 miliarde de lei pentru un așa numit pachet de solidaritate socială, cu măsuri pentru categoriile defavorizate. Numai că Ministerul Finanțelor susține că este de acord cu un ajutor de tip one-off pentru pensionarii cu venituri de până în 3.000 de lei, dar în cuantum mai mic.

Drept urmare, în aceste condiții, ședința coaliției nu a avut rezultatul scontat. Se așteaptă ca Ministerul Finanțelor să trimită marți un proiect de buget care să țină cont de aceste discuții și coaliția să se reunească miercuri într-o nouă ședință.