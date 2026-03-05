Guvernul a aprobat Hotărârea privind reorganizarea Romsilva

177863 – 05032026 – Astăzi, în ședința de Guvern, a fost aprobată Hotărârea privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva inițiată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Actul normativ stabilește un nou cadru de organizare teritorială și funcțională, cu obiectivul de a eficientiza administrarea pădurilor proprietate publică a statului și de a consolida responsabilitatea managerială.

„Prin această Hotărâre, trecem de la un model administrativ fragmentat, fără criterii de performanță, la unul regional, mai coerent și mai eficient. Reducem structurile birocratice și ne asigurăm că cine nu livrează rezultate nu va mai fi în funcție ani de zile. Reforma pune accent pe rezultate, pe utilizarea corectă a resurselor publice și pe evaluarea obiectivă a performanței. Pădurile României au nevoie de o Romsilva reformată”, a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu.

Reorganizarea este parte a angajamentelor asumate prin PNRR, iar respectarea jaloanelor este esențială pentru evitarea riscurilor financiare. Măsurile adoptate vizează simplificarea structurii administrative, clarificarea responsabilităților, consolidarea mecanismelor de control intern și accelerarea digitalizării.

Documentul reglementează, în mod explicit, aspecte referitoare la reorganizarea teritorială prin: reducerea numărului direcțiilor silvice de la 41 la 19 structuri regionale, eliminarea suprapunerilor administrative, concentrarea competențelor la nivel regional, optimizarea procesului decizional.

Prin această Hotărâre sunt instituite prevederi noi referitoare la conducere și performanță managerială. Astfel, directorii direcțiilor silvice și conducerea centrală vor fi desemnați prin concurs, cu mandate de 5 ani, cu prelungire condiționată de rezultate. Pentru toți directorii și șefii de ocoale silvice sunt stabiliți indicatori de performanță financiari, nefinanciari și specifici domeniului silvic. Evaluarea se realizează anual și condiționează menținerea în funcție.

O altă noutate se referă la clarificarea atribuțiilor fiecărei structuri din cadrul Romsilva și la disciplina financiară prin introducerea conceptului de eficiență economică pentru activitățile conexe gospodăririi pădurilor, cu evidență separată pentru exploatarea masei lemnoase, producție și alte servicii și responsabilitate managerială distinctă pentru fiecare activitate.

De asemenea, se definește cadrul legal pentru stabilirea modului de acoperire a cheltuielilor generale de administrație ale structurii centrale și a cheltuielilor indirecte ale direcțiilor regionale și se clarifică repartizarea costurilor la fiecare nivel.

În concluzie, prin acest act normativ, Guvernul creează cadrul pentru o structură administrativă mai suplă, mai responsabilă și mai performantă, care separă clar atribuțiile la fiecare nivel, consolidează disciplina financiară și crește eficiența economică, în vederea unei administrări durabile și transparente a fondului forestier al României.