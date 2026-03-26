Guvernul a declarat, pentru trei luni, situație de criză pe piața țițeiului

178067 – 26032026 – Guvernul a adoptat joi, 26 martie 2026, o ordonanţă de urgenţă prin care declară situaţie de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere pentru perioada 1 aprilie – 30 iunie 2026, introducând măsuri care ar trebui să limiteze creşterea preţurilor şi să protejeze economia. Executivul precizează că aceste măsuri pot fi prelungite în mod succesiv, pe perioade de cel mult trei luni, dacă situaţia o va impune.

Actul normativ prevede, în principal, limitarea adaosului comercial pentru benzină şi motorină la nivelul mediu practicat de fiecare operator în anul 2025, măsură menită să descurajeze specula şi creşterile nejustificate de preţuri. Operatorii economici trebuie să raporteze aceste date către ANAF, iar nerespectarea plafonului va fi sancţionată cu amenzi între 0,5% şi 1% din cifra de afaceri.

De asemenea, Guvernul a introdus restricţii la exporturile de motorină şi ţiţei, care vor putea fi realizate doar cu acordul prealabil al autorităţilor competente, pentru a asigura necesarul intern de consum. Încălcarea acestor reguli atrage sancţiuni mult mai severe, inclusiv amenzi de până la 10% din cifra de afaceri şi confiscarea bunurilor.

Pentru a evita blocajele în aprovizionare, ordonanţa permite şi reducerea temporară a conţinutului de biocarburant în benzină, iar în sectorul gazelor naturale sunt introduse reguli mai clare privind alocarea resurselor, raportarea datelor şi ajustarea consumului.

Executivul a instituit şi un mecanism strict de monitorizare, operatorii fiind obligaţi să transmită lunar rapoarte către instituţiile statului privind preţurile şi modul de aplicare a măsurilor. Autorităţile susţin că, fără aceste intervenţii, existau riscuri majore de disfuncţionalităţi în aprovizionare şi dezechilibre pe piaţa energetică.

Până acum, de la izbucnirea războiului din Golf, prețurile la benzină și motorină au urcat în fiecare zi, inclusiv atunci când cotațiile petrolului pe piața internațională au scăzut. Atât litrul de benzină, cât și cel de motorină au crescut cu, în ultimele 3 săptămâni, cu cel puțin 2 lei, fiind printre cele mai mari prețuri din UE.