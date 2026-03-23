Se limitează adaosul comercial și se reduce biocombustibilul din carburanți / Nu se umblă la accize

Guvernul declară, pentru 6 luni, situație de criză pe piața țițeiului

178026 – 23032026 – Prim-ministrul Ilie Bolojan a convocat luni, 23 martie 2026, la Palatul Victoria, grupul de lucru pentru analizarea creșterii prețurilor la combustibili și identificarea soluțiilor menite să reducă impactul asupra economiei și populației.

S-a decis ca Guvernul să adopte, marți. 24 martie 2026, o ordonanță de urgență prin care să fie declarată situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și să fie stabilite măsuri de protejare a economiei și a populației pe durata acestei crize.

Vor fi instituite măsuri de protecție aplicabile pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de cel mult 3 luni, atât timp cât persistă circumstanțele care au determinat instituirea situației de criză.

Adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora va fi limitat pe întregul lanț de activitate economică.

Operatorii economici vor puteaa exporta și/sau livra intracomunitar benzină și motorină exclusiv cu acordul prealabil scris al Ministerelor Economiei și Energiei.

Pentru scăderea prețului final, pe durata situației de criză, se reduce cantitatea de biocarburant din benzină.

De asemenea, ministerele Finanțelor, Economiei, Energiei, împreună cu Consiliul Concurenței, vor monitoriza permanent piața și vor evalua orice alte măsuri care se impun.

La întâlnirea de lucru au fost prezenți și vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Economiei, Irineu Darău, precum și reprezentanți ai Consiliului Concurenței.