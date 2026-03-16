Guvernul nu intervine încă în prețul carburanților

177971– 16032026 – Cu toate că prețul carburanților a crescut în fiecare zi de la izbucnirea războiului din Golf, Guvernul nu a intervenit pentru a proteja populația și firmele, deci implicit economia, așa cum au făcut-o deja alte țări din Uniunea Europeană.

Prim-ministrul Ilie Bolojan încă se mai gândește, chiar dacă ministrul Economiei, Bogdan Ivan spune că i-a prezentat mai multe variante de acțiune.

La noi prețurile la pompă au crescut doarte mult mai ales penteu că transportatorii și-au făcut stocuri, dar și din cauza lăcomiei vânzătorilor care invocă bursele internaționale deși producția internă nu are legătură cu ele. Guvernului, de asemenea, îi convine un preț mare, pentru că aproape jumătate din prețul litrului de carburant trebuie să ajungă la stat.

Într-un interviu la Digi 24, premierul a declarat că în România prețurile au crescut mai puțin comparativ cu cotaţiile internaţionale sau cu ţările din vestul Europei, ignorând, încă o dată, scăderea puterii de cumpărare a românilor și creșterea costurilor pentru coșul zilnic. O astfel de comparație a făcut-o și atunci când Guvernul a decis majorarea taxelor și impozitelor locale, în unele cazuri chiar și cu 300%, argumentând că ”dincolo e mai scump”. Nu ne-a spus însă că în multe țări impozitul pentru prima proprietate nu există. Premierul a ținut însă să laude măsura adoptată vineri de Guvern prin care transportatorii și agricultorii urmează să primească de la 1 aprilie, o subvenție de 85 de bani/l de motorină.

Bolojan a menţionat că dialoghează şi cu marii producători şi că va avea o discuţie cu OMV, în aşa fel încât, pentru că OMV Petrom foloseşte o parte din ţiţeiul pe care îl produce, din resursa internă, acest ţiţei ar trebui să fie ca o ancoră pentru a ţine preţurile la un nivel suportabil, în aşa fel încât, per total, în România să nu avem creşteri la fel de mari ca în Europa de Vest.

Spunând că România a luat măsuri pentru a asigura piața internă, premierul a precizat că Guvernul nu va interveni încă pentru a plafona prețurile la pompă.

„Gândiţi-vă că nici astăzi, după ani de zile de când s-a terminat schema la energie, încă avem miliarde pe care nu le-am plătit companiilor din energie, sigur, şi din nişte motive de birocraţie, dar şi pentru că erau nişte sume enorme pe care România a trebuit să le plătească. Deci, aceste scheme, care înseamnă plafonări, reduceri de accize, supraimpozitări, alte măsuri de genul ăsta trebuie foarte bine cumpănite şi foarte bine studiate în aşa fel încât să nu ai efecte adverse”, a subliniat premierul.

Întrebat despre reducerea accizei şi a TVA-ului, premierul a spus că în momentul în care preţul va continua să crească şi lucrurile se lungesc, vor interveni. „În ce formă vom interveni? Nu vreau să mă antepronunţ, pentru că aici trebuie studiate lucrurile şi am spus-o şi data trecută, în momentul în care vii şi anunţi pe aceste pieţe că se întâmplă ceva, vorbele tale au o greutate şi nu vreau să potenţez efecte de un fel sau altul. Gândiţi-vă de exemplu că ai întâlniri cu companii importante de al căror comportament piaţa este influenţată semnificativ. Eu pot să vin cu o retorică: să-i prăjim pe bogaţi, pentru că sună bine la televizor, dar trebuie să te întâlneşti mâine cu o companie, poimâine cu alta şi să iei măsuri reale în piaţă care ţin de o realitate, nu una care nu te doare gura să vorbeşti despre ea, ci una care te ustură buzunarul după aceea, când trebuie să o achiţi”, a mai spus şeful Executivului.