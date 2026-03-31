Guvernul, reclamat la Consiliul Europei pentru tăierile din administrație

178099 – 31032026 – Sindicatul Național al Comunelor și Orașelor din România a sesizat Consiliul Europei cu privire la încălcarea de către Guvern a Cartei Europene a Autonomiei Locale și a Cartei Sociale Europene.

Sindicatele sunt nemulțumite față de reducerea personalului din primării și față de remunerarea în funcție de veniturile instituțiilor.

Sindicaliștii comunelor și orașelor susțin că s-a ajuns în situația în care unele primării sunt obligate să aibă doar 6 angajați, deși legea prevede minim 10.

Dan Cârlan, președintele Sindicatului Național SCOR, spune că: ”S-a ajuns ca prefecții să comunice complet abuziv câtorva zeci de primării din țară, un număr de 6 posturi. Cu 6 posturi, dacă dăm primarul, viceprimarul și secretarul general, rămân trei oameni. Nu poate funcționa o primărie în condiții normale”.

Totodată, reprezentanții funcționarilor publici au reclamat și așa zisa “segregare salarială”.

Cârlan susține că este ”o grilă de salarizare care nu ține cont de intensitatatea muncii, de nivelul studiilor, de calitatea muncii, de niciun criteriu obiectiv legat de muncă. Ține cont doar de faptul dacă comuna respectivă este săracă sau mai puțin săracă”.

Specialiștii în administrație publică susțin că demersul sindicatelor, deși este îndreptățit, nu poate produce niciun efect.

Carta europeană a autonomiei locale este ratificată prin lege în România, dar nu conține sancțiuni. Până în data de 12 aprilie, primăriile au obligația să taie 30% din posturi, dintre care 20% ocupate. În caz contrar, nu mai primesc bani din cotele defalcate, de la Guvern. Suplimentar, mai trebuie pusă în aplicare și legea care prevedea comasarea instituțiilor publice cu mai puțin de 50 de posturi.