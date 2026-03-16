Hackerii s-au dat pe vouchere

Ana a primit un mesaj: „Felicitări! Ai câștigat un voucher cadou."

Link-ul părea legitim, site-ul arăta profesional, iar oferta era tentantă. A dat click.

Pagina i-a cerut să își confirme datele personale și informațiile cardului pentru „activarea voucherului”.

În realitate, era un site fraudulos creat pentru a colecta date sensibile.

În mediul digital, astfel de scenarii sunt tot mai frecvente. Infractorii cibernetici folosesc mesaje convingătoare, site-uri care arată credibil și promisiuni de cadouri pentru a păcăli utilizatorii.

Cum te protejezi:

verifică atent expeditorul mesajelor și adresa site-ului

evită să accesezi linkuri primite neașteptat

nu introduce date personale sau bancare pe pagini suspecte

verifică ofertele direct pe site-urile oficiale ale companiilor

Raportează tentativele de fraudă din mediul online către DNSC apelând 1911 sau pe pnrisc.dnsc.ro.