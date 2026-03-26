Hidroelectrica finalizează procedura de achiziție pentru transformatoarele de 216 MVA aferente CHE Porțile de Fier I

178063 – 26032026 – În data de 25 martie 2026, Hidroelectrica a finalizat procedura de achiziție pentru furnizarea a 7 transformatoare de 216 MVA, 15,75/242 kV, echipamente necesare atât pentru funcționarea în condiții de siguranță, cât și pentru continuarea procesului de modernizare a uneia dintre cele mai importante capacități de producere a energiei electrice din România, Centrala Hidroelectrice Porțile de Fier I.

Procedura de licitație deschisă, cu o valoare estimată de 118.328.517,54 lei fără TVA, a fost inițiată la data de 23 septembrie 2025 și s-a desfășurat prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). În urma evaluării ofertelor, contractul a fost atribuit companiei Siemens Energy SRL, care a obținut punctajul maxim și a depus o ofertă financiară cu valoarea de 117.138.785,96 lei fără TVA.

Achiziția face parte din programul de investiții al companiei pentru modernizarea echipamentelor și menținerea performanței tehnice a Centralei Hidroelectrice Porțile de Fier I, cea mai importantă unitate de producție din portofoliul Hidroelectrica.

„Modernizarea și consolidarea infrastructurii energetice reprezintă o prioritate strategică pentru Hidroelectrica. Achiziția acestor transformatoare de mare putere pentru Porțile de Fier I face parte din efortul constant al companiei de a asigura fiabilitatea instalațiilor, de a crește eficiența operațională și de a menține cele mai înalte standarde de siguranță în exploatarea unor obiective energetice vitale pentru SEN. Continuăm să investim în tehnologii moderne și în proiecte care contribuie direct la securitatea energetică a României”, a declarat Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica.

Centrala Hidroelectrică Porțile de Fier I se numără printre cele mai importante unități de producție ale Hidroelectrica, contribuind semnificativ la volumul total de energie electrică generat de companie. Amplasată pe fluviul Dunărea, centrala are o putere instalată de aproximativ 1.166 MW pe partea românească, fiind cea mai mare centrală hidroelectrică operată de Hidroelectrica. În condiții hidrologice normale, aceasta poate produce în medie între 4 și 5 TWh de energie electrică anual, reprezentând o componentă importantă a producției totale a companiei. Dimensiunea și rolul acestei capacități în structura de producție a Hidroelectrica fac ca modernizarea și menținerea performanței tehnice a echipamentelor sale să rămână o prioritate în programele de investiții ale companiei.

Reamintim că Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie electrică din surse regenerabile din România și unul dintre cei mai importanți actori din sectorul energetic al Europei de Sud-Est. Cu un portofoliu de peste 6,3 GW capacitate instalată în hidrocentrale, cumulat cu parcul eolian de la Crucea, compania contribuie la securitatea energetică națională și la atingerea obiectivelor de decarbonizare stabilita de politicile UE.