IGSU: Peste 500 ha de teren afectate de arderile de vegetație,  în doar 24 de ore

IGSU: Peste 500 ha de teren afectate de arderile de vegetație, în...

177917 – 11032026 – Arderile de vegetație uscată continuă să afecteze hectare întregi de teren la nivel național. Astfel, în doar 24 de ore, colegii noștri au acționat pentru stingerea a 151 de astfel de incendii. Suprafața de teren afectată a depășit 500 de hectare.

Dintre cele mai relevante misiuni desfășurate de pompierii militari pentru lichidarea arderilor necontrolate, amintim :

Intervențiile salvatorilor suceveni care au acționat pentru stingerea mai multor incendii de vegetație uscată ce au afectat o suprafață de peste 15 ha de teren. Una dintre cele mai solicitante misiuni a fost cea din localitatea Grănicești, unde flăcările s-au propagat și către fondul forestier, fiind afectată o porțiune de litieră de pădure. Datorită intervenției rapide a pompierilor militari și a voluntarilor, incendiul a fost lichidat înainte de a se extinde pe o suprafață mai mare.

O altă misiune solicitantă a fost cea a pompierilor din județul Cluj, care au intervenit pentru stingerea unui incendiu din municipiul Cluj-Napoca. Flăcările s-au extins și la vegetația din zonă, afectând o suprafață de aproximativ 5.000 mp. Misiunea colegilor noștri a fost îngreunată de terenul accidentat, iar flăcările amenințau să ajungă și la casele din apropiere. Prin eforturi susținute, savatorii clujeni au reușit, rapid, să localizeze incendiul, limitând astfel pericolul de propagare și au preîntâmpinat alte situații deosebite.

Respectați regulile de siguranță și recomandările pompierilor! Împreună protejăm mediul înconjurător și comunitățile noastre!

Arderea vegetației uscate este interzisă! O țigară aruncată la întâmplare sau un foc nesupravegheat pot provoca o tragedie!

Nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderii miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului sau vegetației ierboase constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice, iar pentru persoanele juridice de la 50.000 lei la 100.000 lei.

Pe lângă intervențiile pentru stingerea incendiilor, colegii noștri au răspuns, în ultimele 24 de ore, la aproximativ 1.300 de solicitări pentru acordarea primului ajutor și au gestionat 226 de situații pentru salvarea persoanelor și animalelor din medii ostile vieții, precum și misiuni de descarcerare a persoanelor din autoturismele avariate în accidente rutiere.

Totodată, în ultimele 24 de ore, pe timpul misiunilor desfășurate au fost salvate 9 de persoane aflate în situații critice.

NU UITAȚI!

Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire pentru situații de urgență https://fiipregatit.ro și aplicația pentru mobil DSU care poate fi descărcată, gratuit, de pe AppStore și Google Play.