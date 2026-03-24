Înainte de decizia finală privind guvernarea, Grindeanu merge la Bruxelles pentru consultări cu PSE

178035 – 24032026 – PSD ține în continuare în șah guvernarea Bolojan și îi face pe liberali și pe useriști să se poziționeze cu tot felul de atacuri la adresa social-democraților. Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat data de 20 aprilie pentru consultarea internă cu privire la ieşirea sau nu de la guvernare, dar până atunci vor avea loc opt întâlniri regionale, pe acelaşi subiect.

Până atunci, Grindeanu va merge și le Bruxelles, pentru a discuta cu social-democrații europeni despre nemulțumirile din partid provocate de prim-ministrul Ilie Bolojan. Grindeanu se plânge că nu se poate discuta cu el, că una spune în ședințele de coaliție și alta face atunci când trebuie să ia măsuri concrete. ”Nu putem continua așa, asta nu e comunicare”, spune grindenau, care ori de câte ori iese în spețiul public amintește că pachetul de măsuri sociale a fost tergiversat aproape o jumătate de an până la adoptare. La fel se întâmplă și cu măsurile privind prețul carburanților, unde România se află în topul scumpirilor din UE.

Data de 20 aprilie a fost aleasă pentru a respecta Sărbătorile Pascale. Până atunic, PSD a anunțat că nu va mai participa la nicio ședință a coaliției de guvernare.