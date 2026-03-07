Inovație în educație: 22 de colegii naționale au primit titulatura de „Colegiu de Antreprenoriat”

177880 – 07032026 – 22 de licee și colegii naționale din România au dobândittitulatura de “Colegiu de antreprenoriat”, un prim pas semnificativ dintr-un demers mai amplu menit să integreze antreprenoriatul printre opțiunile concrete de carieră, promovate în sistemul de educație românesc. Proiectul este implementat de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), în parteneriat cu IMM România, Ministerul Educației și Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE).

“România are nevoie de antreprenori iar IMM România consideră că o schimbare importantă începe încă de pe bancile școlii. Tocmai de aceea, organizația s-a alăturat cu entuziasm acestui program național dedicat sprijinirii și pregătirii tinerilor pentru viața antreprenorială reală, în care aceștia pot învăța despre curaj, risc asumat, viziune și inițiativă. Titlul de colegiu de antreprenoriat este primul pas și, în același timp, o promisiune pe care o facem că vom reveni în aceste colegii cu instrumente și programe care să ii ajute concret pe tinerii care văd în antreprenoriat o opțiune de carieră”, a declarat Florin Jianu, președintele IMM România.

Cifrele vorbesc de la sine: deși IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei (99% din companii), România are doar 49 de astfel de firme la mia de locuitori, situându-se sub media europeană, care este de 58 de IMM -uri la mia de locuitori. Florin Jianu, președintele IMM România, este convins că soluția nu stă doar în politici fiscale, ci în schimbarea mentalității încă de pe băncile școlii.“Proiectul Colegiilor de antreprenoriat a început ca un vis și s-a dezvoltat prin muncă, perseverență dar și datorită parteneriatelor valoroase. Am ales ca în fiecare activitate din acest proiect să avem un parteneriat – fie el public sau privat. De altfel, parteneriatele sunt un element esențial pentru schimbarea și adaptarea învățământului tehnologic din România. Nu ne oprim aici, vom continua alaturi de partenerii noștri” , a declarat Dalia Dărămuș, director al Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT).

Printre criteriile care au stat la baza alocării distincției de Colegiu de Antreprenoriat s-a aflat și existența și încurajarea la nivelul respectivelor unități de învățământ a firmelor de exercițiu – întreprinderi simulate în care elevii reproduc toate procesele unei companii reale, de la tranzacții și marketing până la contabilitate, fără a utiliza bani sau mărfuri adevărate.

Implementarea firmelor de exercițiu în cadrul noilor „Colegii de Antreprenoriat” reprezintă mai mult decât o metodă didactică, este un catalizator de transformare structurală a învățământului românesc. Din punct de vedere strategic, aceste entități funcționează ca veritabile laboratoare de inovație educațională, unde teoria economică este „tradusă” în decizii concrete, gestionare de resurse și asumare de riscuri calculate, oferind elevilor un spațiu sigur pentru a greși și a învăța înainte de intrarea pe piața reală.

“Îi felicit pe toți elevii care au participat la această activitate deoarece sunt tineri motivați și dornici să se implice și să învețe despre antreprenoriat și lumea care îi așteaptă după finalizarea studiilor. Avem cu toții nevoie de implicarea și de noul pe care ei îl pot adduce societății”, a declarat Bogdan Cristescu, Director General, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare.

La rândul său, Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației a declarat: “Traversăm o perioadă de schimbare profundă a filozofiei care stă la baza învățământului tehnologic, ceea ce constituie o provocare. Proiectele de acest gen pot juca un rol esențial în această transformare”

În mod concret, unitățile de învățământ care au primit această distincție vor avea oportunitatea de a-și extinde oferta educațională cu opțiuni concrete de pregătire profesională modernă, care să poată pregăti elevii pentru o economie digitală, sustenabilă și dinamică. Statisticile arată că maim ult de jumătate dintre tinerii din România își doresc să fie antreprenori iar o treime dintre proprietarii de IMM-uri au sub 35 de ani.

Uniunea Europeană sprijină programe care oferă tinerilor oportunitatea de a se familiariza cu antreprenoriatul sau chiar de a realiza planuri concrete de afaceri. Aceste inițiative sunt dublate în multe state prin programe naționale.